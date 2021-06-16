Скільки років ви можете прожити: калькулятор від Центру громадського здоров'я

У Центрі громадського здоров'я розробили калькулятор середньої тривалості життя. Сервіс індивідуально розраховує ймовірність прожити певну кількість років для кожної людини.

Так, калькулятор життя показує середню кількість років, які може прожити людина. Останній рік життя прогнозують за допомогою способу життя людини та демографічних даних.

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Очікувана тривалість життя – це показник, що прогнозується з допомогою демографічних знань.

Точність показника залежить від повноти даних перепису населення країни та якості статистики про смертність.

Важливим показником є тривалість саме здорового життя людини, без втрати працездатності. Для його розрахунку використовують дані про поширеність у країні різних захворювань,

– пояснили в Центрі громадського здоров'я.

Кожна людина впливає на власну очікувану тривалість життя. Обираючи дієту, погану чи хорошу звичку, фізичну активність, ми додаємо або віднімаємо декілька років.

Як працює "Калькулятор життя":

Зайдіть на сайт "Калькулятор життя",

Заповніть дані,

Не пропускайте жодного питання,

Тоді побачите результат,

Доведено, що куріння, надмірне вживання алкоголю та інші шкідливі звички викликають до 60% передчасних смертей та зменшують довголіття.

За допомогою цього калькулятору ви можете переосмислити свій спосіб життя та проаналізувати, що варто змінити, аби прожити довше.

"Калькулятор життя" розробили в межах Проєкту міжнародної технічної допомоги "Надання підтримки Центру громадського здоров’я МОЗ України для зміцнення та розбудови спроможності системи охорони здоров’я для здійснення кращого моніторингу, епідеміологічного нагляду, реагування на спалахи захворювання та їхньої профілактики".

Сервіс фінансує Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC).