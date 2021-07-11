Скільки щеплень проти коронавірусу провели в Україні: чи відповідає статистика плану

Вакцинальна компанія йде за планом – станом на 11 липня в Україні зробили понад 3,4 мільйона щеплень проти COVID-19.

Повністю імунізовані 1 мільйон українців

Всього щеплено 2 298 302 людини, з них отримали 1 дозу – 2 298 300 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 164 676 українців. Загалом проведено 3 462 976 щеплень.

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Зокрема, впродовж минулої доби вакциновано 42 308 людей: одну дозу отримали 21 074 людини, повністю імунізовані – 21 234 людини.

Протягом доби працювали:

229 мобільних бригад,

475 пунктів щеплення;

148 центрів вакцинації.

До листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 790 463 людини.

Статистика вакцинації станом на 11 липня / Інфографіка МОЗ

Які вакцини використовують в Україні

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 731 366,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 719228,

AstraZeneca – 360 131,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

Темпи вакцинації в країні

Вакцинальна кампанія проти коронавірусу стартувала в Україні 24 лютого 2021 року. Наразі в країні триває четвертий етап вакцинації.

На початку квітня МОЗ заявило про намір забезпечити можливість щеплення 60 – 70% дорослого населення України до кінця 2021 року. Це 47 мільйонів щеплень проти COVID-19.

Новий міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пообіцяв вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців за літо.

Із запланованих 5 мільйонів вакцинованих українців станом на початок липня – маємо 3 мільйони щеплень. Якщо добова кількість проведених щеплень буде такою ж – прогноз реальний.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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