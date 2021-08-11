Скільки точно є штаму Дельта в Україні – невідомо, – вчені про те, коли чекати великого спалаху

Вчені Національної академії наук України спрогнозували, коли чекати найвищих темпів зростання захворюваності на коронавірус. Кажуть, це тісно пов'язано зі штамом Дельта.

Величина частки заражень Дельта-штамом

Прогноз науковців щодо розвитку епідемії та аналіз чинної ситуації – невтішний. Так, потужну нову хвилю можна очікувати, коли частка зараження штамом Дельта досягне приблизно 90% від нових випадків.

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Хоча величина частки Дельти для України на цей момент – невідома,

– наголосили вчені.

Як захиститися від Дельта-штаму? Від Дельта-штаму та його ускладнень можна захиститися лише вакцинацією.Щеплення можна зробити



Якщо ви маломобільна людина або ж працюєте у компанії, де є понад 50 охочих зробити щеплення, то можна викликати мобільну бригаду. Від Дельта-штаму та його ускладнень можна захиститися лише вакцинацією.Щеплення можна зробити у найближчому пункті щеплення чи центрі масової вакцинації Якщо ви маломобільна людина або ж працюєте у компанії, де є понад 50 охочих зробити щеплення, то можна викликати мобільну бригаду.

Темпи зростання недуги

Науковці відзначили, що попри певне гальмування в останні дні, ризики вибухових темпів зростання захворюваності лишаються істотними.

"Кількість позитивних тестів минулого тижня вже зростала у 1,5 раза. Ці темпи можуть бути перевершені найближчим часом через збільшення частки штаму Дельта серед випадків хвороби", – мовиться у повідомленні.

Коронавірус в Україні: останні дані

Від учора, 10 серпня, в Україні на коронавірус SARS-CoV-2 захворіли 1 122 людей. З-поміж нових хворих – 54 дітей та 31 медиків. Окрім цього, коронавірус забрав життя ще 25 людей.

Загалом від початку пандемії на коронавірус захворіли – 2 261 354 особи в Україні. Одужало – 2 193 752 особи, але, на жаль, померли від недуги – 53 149 людей.

Раніше повідомляли, що середня кількість нових хворих на коронавірус за добу в Україні почне зростати у найближчі тижні.

Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу