Кількість людей, які хворіють на онкологічні захворювання, в Україні більше ніж 1 мільйон. Щороку рак стає причиною смерті до 80 тисяч громадян.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов з посиланням на дані Національного канцер-реєстру, пише 24 канал.

Також на тему: Раннє виявлення онкології: як у світі та Україні діагностують рак

Він підкреслив, що у 2019 році 35% випадків злоякісних новоутворень були виявлені на третій та четвертій стадії захворювання.

Максим Степанов “Такі показники демонструють недостатню обізнаність про симптоми злоякісних новоутворень як серед лікарів первинної ланки, так і серед населення”.

Як не захворіти на рак

Всі знають про правила здорового способу життя. І вони, на перший погляд, здаються банальними: правильне харчування, зменшення вживання алкоголю, відмова від куріння, регулярні фізичні навантаження. Відомо, що вони впливають на якість життя людини та є простим, але ефективним способом поліпшити своє здоров'я.

Щоб знизити частоту захворюваності, існують два види профілактики:

Первинна – це вакцинація.

Вторинна – рання діагностика і скринінг, які повинні бути ініційовані на національному рівні. На прикладі розвинених країн доведено, що при такому підході смертність від злоякісних новоутворень буде зменшуватися.