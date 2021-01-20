Скільки в Україні хворих на рак: дані МОЗ
Кількість людей, які хворіють на онкологічні захворювання, в Україні більше ніж 1 мільйон. Щороку рак стає причиною смерті до 80 тисяч громадян.
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов з посиланням на дані Національного канцер-реєстру, пише 24 канал.
Також на тему: Раннє виявлення онкології: як у світі та Україні діагностують рак
Він підкреслив, що у 2019 році 35% випадків злоякісних новоутворень були виявлені на третій та четвертій стадії захворювання.
Як не захворіти на рак
Всі знають про правила здорового способу життя. І вони, на перший погляд, здаються банальними: правильне харчування, зменшення вживання алкоголю, відмова від куріння, регулярні фізичні навантаження. Відомо, що вони впливають на якість життя людини та є простим, але ефективним способом поліпшити своє здоров'я.
Щоб знизити частоту захворюваності, існують два види профілактики:
Первинна – це вакцинація.
Вторинна – рання діагностика і скринінг, які повинні бути ініційовані на національному рівні. На прикладі розвинених країн доведено, що при такому підході смертність від злоякісних новоутворень буде зменшуватися.
Поділитися новиною