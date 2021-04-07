В Україні лікування пацієнта з коронавірусом, який перебуває у критичному стані, коштує до 20 тисяч гривень на добу. У цю суму входять препарати, зокрема, для стимуляції імунітету й антибіотики.

Про це повідомила завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова Наталія Матолінець. За її словами, зараз лікарні краще забезпечені ліками, ніж на початку пандемії.

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Вартість лікування коронавірусу в Україні

Наталія Матолінець “У середньому лікування пацієнта в гострий критичний період коштує до 20 тисяч гривень на добу. Це вводяться седативні препарати, антибіотик, для розрідження крові та стимулятори імунітету”.

Як змінилася ситуація в лікарнях

Лікарка додала, що британський штам, який активно поширюється Україною, найбільше вражає молодь, людей працездатного віку. Також зараз у більшості пацієнтів 80 – 90% ураження легень тоді, як раніше зазвичай було 70%.

Сьогодні наймолодша пацієнтка в нашій лікарні – 22 роки. Це дівчина, у якої діагностований цукровий діабет та тяжка пневмонія, вона на штучній вентиляції легень, боремося за її життя. Найстаршому нашому пацієнтові у реанімації 89 років. Тобто є різна вікова категорія, але найбільше госпіталізують пацієнтів у віці від 46 до 53-60 років,

– розповіла лікарка.

За її словами, це люди, які ходять на роботу, в яких є температура, ломка, нежить, тобто в яких інфекція перебігає дуже легко і вони на неї майже не звертають увагу. До моменту, коли вже таблетки не допомагають. Їх привозять каретою швидкої допомоги, з 80-90% ураження легень.



Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу