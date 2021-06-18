У скільки Україні обходиться одна вакцина проти коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я України вже витратило на вакцинацію проти коронавірусу 7,9 мільярдів гривень. Ще 2,6 мільярда залишаються невикористаними.

До кінця червня 2021 року МОЗ повинно використати 10,5 мільярдів гривень на закупівлю COVID-вакцини. Голова Рахункової палати Валерій Пацкан розповів, скільки держава платить за одну дозу препарату.

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Пацкан розповів, що середня вартість однієї вакцини проти коронавірусу обходиться державі у майже 276 гривень.

До кінця червня МОЗ має використати 10,5 мільярдів гривень на закупівлю вакцини від COVID-19. За ці кошти планується закупити 38 мільйонів доз вакцин. Середня вартість вакцини з усіма розхідними матеріалами, закладена в бюджеті, – майже 276 грн. На сьогодні за бюджетною програмою уже сплачено 7,9 млрд грн, з яких 1,1 млрд грн на початку червня,

– повідомив голова Рахункової палати.

Він додав, що з цих коштів 7,8 мільярда пішло на за закупівлю вакцини, а ще 41 мільйон – на придбання шприців. Решта 3,8 мільйона гривень пішло на розчин, а на контейнери для збору медичних відходів – 18 мільйонів гривень.

До слова, 16 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд запропонує Верховній Раді виділити ще 1,4 мільярда гривень на програму боротьби з коронавірусом та на закупівлю вакцин. Додаткові кошти спрямують в Спеціальний фонд бюджету від розмитнення автомобілів на єврономерах. Вже схвалили відповідний законопроєкт, щоб уникнути надалі проблем із фінансуванням.

Темпи вакцинації в Україні

За минулу добу в Україні проти коронавірусу вакцинували рекордну кількість людей – 81 713 людей. 57 970 з них отримали першу дозу вакцини, повністю імунізовані – 23 743 людини.

Від початку вакцинальної кампанії в країні щепили 1 652 055 громадян. 1 652 053 з них отримали 1 дозу препарату, а 337 345 – завершили імунізацію, отримавши другу дозу.