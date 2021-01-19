Скільки в Україні використовують російських тестів для діагностики COVID-19: відповідь Степанова
МОЗ України не закуповує російські тести на коронавірус. Але є приватні лабораторії, які їх використовують.
В Україні для діагностики коронавірусу переважно використовують тести від вітчизняного виробника. Про це під час брифінгу 19 січня розповів очільник МОЗ Максим Степанов.
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МОЗ не закуповує тести на COVID-19 від російських виробників. У цьому питанні країна співпрацює з КНР, США, Кореєю, Польщею, Німеччиною, Великою Британією, Францією, Австрією, Канадою, Чехією, Туреччиною та Сінгапуром.
Згідно з актуальними даними Держлікслужби, до реєстру юридичних осіб, відповідальних за введення медичних виробів для діагностики SARS-CoV-2 належить 66 медичних позицій. До прикладу:
- Китай – 15
- Україна – 12,
- США – 7,
- Корея – 5,
- Італія – 5.
Що відомо про російські тест-системи в Україні
Степанов розповів, що від РФ в Україні є 3 зареєстрованих медичних вироби для діагностики коронавірусу. Юридичні особи, які зареєстровані в Росії, здійснюють свою діяльність через українських постачальників.
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