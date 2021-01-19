МОЗ України не закуповує російські тести на коронавірус. Але є приватні лабораторії, які їх використовують.

В Україні для діагностики коронавірусу переважно використовують тести від вітчизняного виробника. Про це під час брифінгу 19 січня розповів очільник МОЗ Максим Степанов.

До теми Мобільні пункти та антигени: Степанов нагадав, як оперативно протестуватись на коронавірус

МОЗ не закуповує тести на COVID-19 від російських виробників. У цьому питанні країна співпрацює з КНР, США, Кореєю, Польщею, Німеччиною, Великою Британією, Францією, Австрією, Канадою, Чехією, Туреччиною та Сінгапуром.

Максим Степанов “Наголошую, що на сьогодні закупівля більшості ПЛР-тестів здійснюється в українського виробника "Українські генетичні технології". Як за державним замовленням, так і приватними лабораторіями для використання”.

Згідно з актуальними даними Держлікслужби, до реєстру юридичних осіб, відповідальних за введення медичних виробів для діагностики SARS-CoV-2 належить 66 медичних позицій. До прикладу:

Китай – 15

Україна – 12,

США – 7,

Корея – 5,

Італія – 5.

Що відомо про російські тест-системи в Україні

Степанов розповів, що від РФ в Україні є 3 зареєстрованих медичних вироби для діагностики коронавірусу. Юридичні особи, які зареєстровані в Росії, здійснюють свою діяльність через українських постачальників.