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Нещодавно на Вінниччині померли 3 хворих на штам коронавірусу Дельта. Загалом в регіоні виявили 25 інфікованих цим штамом. А напередодні вірус забрав життя однієї людини з Житомирської області.

А ось у Рівненській області рівень інфікування Дельта-варіантом становить 80% від усіх нових випадків.

При цьому вчені з Національної академії наук України зауважили, що точна кількість інфікованих штамом Дельта в країні – невідома.

Нові дані про штам коронавірусу Дельта

Джерело: МОЗ

У Великій Британії інфіковані штамом Дельта становлять 90% від усіх активних випадків COVID.

Симптоми цього варіанту відрізняються від симптомів попередніх штамів. Найпоширеніші: лихоманка, головний біль, біль у горлі та нежить. Натомість кашель та втрата нюху чи смаку трапляються значно рідше.

Концентрація вірусу в крові пацієнта з Дельта-штамом у 1 000 разів більша, ніж була в інфікованих диким штамом.

Як захиститися від штаму коронавірусу Дельта? Захистити себе від інфекції можна за допомогою вакцинації. Щеплення можна зробити у найближчому пункті щеплення чи центрі масової вакцинації. Якщо ви маломобільна людина або ж працюєте у компанії, де є понад 50 охочих зробити щеплення, то можна викликати мобільну бригаду. Дізнатися адресу та контакти найближчого місця вакцинації можна на сайті https://vaccination.covid19.gov.ua/ або за номером контакт-центру 0 800 60 20 19.



Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу