Скільки в Україні виявили хворих на ВІЛ та туберкульоз за серпень 2021 року
Джерело:Центр громадського здоров'я
Впродовж серпня 2021 року в Україні офіційно виявили 1 244 хворих на ВІЛ-інфекцію та 1 622 хворих на туберкульоз. Зауважимо, що у статистиці не враховані дані з окупованих Росією територій.
Найчастіше українці інфікуються ВІЛом через незахищений статевий акт та при контакті з інфікованою кров'ю. Попри стереотипи, найрідше випадки інфекції трапляються у гомосексуальних стосунках.
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Статистика ВІЛу та СНІДу в Україні за серпень 2021 року
За останній місяць літа в Україні виявили 1 244 нові випадки ВІЛ-інфекції, у 324 пацієнтів діагностували СНІД, а 163 людини померли від хвороби.
Шляхи інфікування ВІЛ в Україні у серпні 2021 року:
- гетеросексуальний – 770;
- гомосексуальний – 38;
- парентеральний (при контакті з кров'ю) – 430;
- вертикальний (від матері до дитини) - 183;
- невідомий — 2.
Остання статистика захворюваності на туберкульоз
Впродовж серпня 2021 року в Україні зареєстрували 1 622 випадки туберкульозу. 1 228 з них – абсолютно нові випадки, а ще 279 – пацієнти з рецидивом.
Ще 25 пацієнтів відновили своє лікування після перерви. Натомість 69 хворих розпочали повторне лікування після невдалого.
Ще 21 випадок недуги не підпадає під жодну категорію.
Загалом у серпні 2021 року від туберкульозу лікувалася 12 951 людина. На щастя, летальних випадків зареєстровано не було.