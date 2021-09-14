Скільки в Україні виявили хворих на ВІЛ та туберкульоз за серпень 2021 року

Впродовж серпня 2021 року в Україні офіційно виявили 1 244 хворих на ВІЛ-інфекцію та 1 622 хворих на туберкульоз. Зауважимо, що у статистиці не враховані дані з окупованих Росією територій.

Найчастіше українці інфікуються ВІЛом через незахищений статевий акт та при контакті з інфікованою кров'ю. Попри стереотипи, найрідше випадки інфекції трапляються у гомосексуальних стосунках.

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Статистика ВІЛу та СНІДу в Україні за серпень 2021 року

За останній місяць літа в Україні виявили 1 244 нові випадки ВІЛ-інфекції, у 324 пацієнтів діагностували СНІД, а 163 людини померли від хвороби.

Шляхи інфікування ВІЛ в Україні у серпні 2021 року:

гетеросексуальний – 770;

гомосексуальний – 38;

парентеральний (при контакті з кров'ю) – 430;

вертикальний (від матері до дитини) - 183;

невідомий — 2.

Остання статистика захворюваності на туберкульоз

Близько 98% немовлят, які заразилися від матері, після 18 місяців не матимуть ВІЛ-інфекції.

Впродовж серпня 2021 року в Україні зареєстрували 1 622 випадки туберкульозу. 1 228 з них – абсолютно нові випадки, а ще 279 – пацієнти з рецидивом.

Ще 25 пацієнтів відновили своє лікування після перерви. Натомість 69 хворих розпочали повторне лікування після невдалого.

Ще 21 випадок недуги не підпадає під жодну категорію.

Загалом у серпні 2021 року від туберкульозу лікувалася 12 951 людина. На щастя, летальних випадків зареєстровано не було.