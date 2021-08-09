Поки що не усі області України можуть виявляти штам коронавірусу Дельта. Про це розповів головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

До теми Симптоми відрізняються: МОЗ надало нові дані про штам коронавірусу Дельта

Штам вже активно шириться Україною. Тож забезпечити регіонами тестами у МОЗ сподіваються до осені.

Як в Україні виявляють штам коронавірусу Дельта

Нині українські лабораторії можуть виявляти "Дельту" двома шляхами – геномним секвенуванням і за допомогою специфічних ПЛР-систем. Діагностувати вірус за допомогою геномного секвенування можуть три державні лабораторії. Але є ще 5 – 6 таких приватних лабораторій.

Ігор Кузін “І частина лабораторій вже має специфічні ПЛР-системи, які дозволяють доволі швидко виявити саме прицільно цю мутацію. На рівні Центру громадського здоров’я в нас є майже 2 тисяч таких тестів. На рівні областей також декілька тисяч вже є. І сподіваємося, що до осені ми зможемо такі тест-системи забезпечити на рівні кожної області”.

Як лікують хворих на штам коронавірусу Дельта

Інфікованих штамом коронавірусу Дельта пацієнтів лікують згідно з таким саме протоколом, як і пацієнтів з іншими штамами.

Як захиститися? Від Дельта-штаму та його ускладнень можна захиститися лише вакцинацією.

Щеплення можна зробити у найближчому пункті щеплення чи центрі масової вакцинації. Якщо ви маломобільна людина або ж працюєте у компанії, де є понад 50 охочих зробити щеплення, то можна викликати мобільну бригаду.

Якщо ви маломобільна людина або ж працюєте у компанії, де є понад 50 охочих зробити щеплення, то можна викликати мобільну бригаду. Дізнатися адресу та контакти найближчого місця вакцинації можна на сайті https://vaccination.covid19.gov.ua/ або за номером контакт-центру 0 800 60 20 19.



Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу