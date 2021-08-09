Поки що не усі області України можуть виявляти штам коронавірусу Дельта. Про це розповів головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.
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Штам вже активно шириться Україною. Тож забезпечити регіонами тестами у МОЗ сподіваються до осені.
Як в Україні виявляють штам коронавірусу Дельта
Нині українські лабораторії можуть виявляти "Дельту" двома шляхами – геномним секвенуванням і за допомогою специфічних ПЛР-систем. Діагностувати вірус за допомогою геномного секвенування можуть три державні лабораторії. Але є ще 5 – 6 таких приватних лабораторій.
Ігор Кузін
“І частина лабораторій вже має специфічні ПЛР-системи, які дозволяють доволі швидко виявити саме прицільно цю мутацію. На рівні Центру громадського здоров’я в нас є майже 2 тисяч таких тестів. На рівні областей також декілька тисяч вже є. І сподіваємося, що до осені ми зможемо такі тест-системи забезпечити на рівні кожної області”.
Як лікують хворих на штам коронавірусу Дельта
Інфікованих штамом коронавірусу Дельта пацієнтів лікують згідно з таким саме протоколом, як і пацієнтів з іншими штамами.
Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу