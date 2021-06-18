Скільки українських медиків померло від коронавірусу

Від весни 2020 року в Україні через COVID-19 померли понад 800 медиків. Усі вони пішли з життя, виконуючи свої професійні обов'язки.

Так, під час боротьби з пандемією COVID-19 в Україні померло 877 медичних працівників. Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час відкриття пам’ятника медикам.

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Віктор Ляшко “За ці півтора року ми втратили понад 50 тис. українців. На жаль, серед цих українців і 877 медичних працівників. 877 героїв, які загинули під час порятунку інших від коронавірусної хвороби".

Ситуація з коронавірусом в Україні: коротко

Джерело: МОЗ

Зауважимо, що за минулу добу в Україні зафіксували 967 нових випадків зараження коронавірусом. Серед нових хворих – 32 дитини та 6 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували 585 людей. З життя пішли ще 50 пацієнтів. Натомість 2 312 людей виписали.

Від початку пандемії в Україні