Скільки українців бояться коронавірусу

Половина опитаних українців більше бояться економічних наслідків епідемії коронавірусу для своєї родини, ніж самої хвороби. Третину – навпаки більше турбує захворювання, аніж фінансових труднощів, а 15% нічого не бояться.

Також майже половина українців вважає, що критика окремими політиками дій влади щодо боротьби з пандемією коронавірусу скоріше шкодить боротьбі із захворюваністю. 26% – протилежної думки.

Також на тему: Знайшли простий спосіб побороти постковідний синдром

Скільки українців думають, що хворіли на коронавірус

25% зазначили, що особисто хворіли на коронавірус, 69% – не хворіли;

64% тих, хто хворів на COVID-19, зверталися за допомогою до лікарів державних закладів охорони здоров’я з питанням лікування, 36% – не зверталися;

52% тих, хто звернувся за допомогою до державної медицини під час хвороби, оцінили якість отриманої консультації, чи лікування на добре та відмінно;

26% – на задовільно;

22% – на погано та жахливо.

Ставлення до вакцини проти COVID-19

61% підтримують виробництво всіх вакцин в Україні, навіть, якщо вони будуть дорожчими за іноземні. 32% – не підтримують таку ідею. 74% вважають, що Україні потрібно почати розробку власної вакцини від коронавірусу COVID-19. Протилежну думку мають 21%.

У квітні 2021 року 43% українців були готові зробити щеплення від COVID-19 у найближчі декілька місяців. При цьому, відповіли, що не готові, 52% українських респондентів.