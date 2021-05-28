Скільки українців чекають на лікування в Білорусі

Десять із 26 українців, які лікуються у Білорусі, уже контактують з посольством, але ще 160 стоять у черзі, щоб їхати на операції у цю країну.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, частина українців вже вийшли на зв'язок з посольством.

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Лікування українців в Білорусі

Дмитро Кулеба “26 громадян України наразі перебувають на операціях у Білорусі, ще близько, здається, 160 стоять у черзі, найближчим часом мають їхати. З 26, які у Білорусі, 10 вже на зв'язку з посольством”.

Кулеба додав, що з тих 10 громадян, із якими контактує посольство, двом допомогу вже надали. Міністр наголосив, що Україна вже багато разів довела, що не залишає своїх громадян у біді.

За його словами, саме тому Україна не відкликає посла з Білорусі, бо він займається не політичним діалогом, а він займається гуманітарними питаннями.

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