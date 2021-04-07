Скільки українців дотримуються принципів здорового життя, – опитування
Більшість українців вважають, що дотримуються здорового способу життя. Менш ніж п'ята частина опитаних українців не дотримуються здорового способу життя. Решта має хоча б одну зі здорових звичок.
Джерело:active group
Такі результати соціологічного дослідження "Всеукраїнський омнібус", проведеного дослідницькою компанією "Active Group" у березні 2021 року.
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Що роблять для свого здоров'я українці
- Найчастіше відповідали: "не палю" та "не вживаю алкоголь" (43,7% та 38,5% відповідно).
- На третьому місці опинилось здорове харчування (22,4%),
- На четвертому – біг та інші способи занять спортом самостійно (20,2%).
- Замикає п'ятірку найбільш популярних здорових звичок українців вживання вітамінів, дієтичних добавок тощо (19,1%).
17,7% респондентів також сказали, що своєчасно проходять профілактичні огляди у лікарів, 7,1% – відвідують спортзали.
Як українці слідкують за своїм здоров'ям / Фото activegroup
Хто спонукає українців до здорового способу життя
Серед тих, хто має мотивувати до здорового способу життя, найбільш часто називали родину (34,2%),
Міністерство охорони здоров'я (29,8%) та систему освіти (19,6%).
На думку 17,6% респондентів, спонукати до здорових звичок мають лікарі.
11,9% вважають актуальною фінансову мотивацію, коли здійснювати профілактику дешевше, ніж хворіти.
Про те, що жодної мотивації не потрібно, оскільки людина має бути сама зацікавлена у здоровому способі життя, сказав майже кожен третій респондент (29,8%).
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