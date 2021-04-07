Скільки українців дотримуються принципів здорового життя, – опитування

Джерело:active group
Більшість українців вважають, що дотримуються здорового способу життя. Менш ніж п'ята частина опитаних українців не дотримуються здорового способу життя. Решта має хоча б одну зі здорових звичок.
Такі результати соціологічного дослідження "Всеукраїнський омнібус", проведеного дослідницькою компанією "Active Group" у березні 2021 року.
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17,7% респондентів також сказали, що своєчасно проходять профілактичні огляди у лікарів, 7,1% – відвідують спортзали.Не дотримуються здорового способу життя 15,9% українців.
Як українці слідкують за своїм здоров'ям / Фото activegroup
Серед тих, хто має мотивувати до здорового способу життя, найбільш часто називали родину (34,2%),
Міністерство охорони здоров'я (29,8%) та систему освіти (19,6%).
На думку 17,6% респондентів, спонукати до здорових звичок мають лікарі.
11,9% вважають актуальною фінансову мотивацію, коли здійснювати профілактику дешевше, ніж хворіти.
Про те, що жодної мотивації не потрібно, оскільки людина має бути сама зацікавлена у здоровому способі життя, сказав майже кожен третій респондент (29,8%).