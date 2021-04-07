Скільки українців дотримуються принципів здорового життя, – опитування

Більшість українців вважають, що дотримуються здорового способу життя. Менш ніж п'ята частина опитаних українців не дотримуються здорового способу життя. Решта має хоча б одну зі здорових звичок.

Такі результати соціологічного дослідження "Всеукраїнський омнібус", проведеного дослідницькою компанією "Active Group" у березні 2021 року.

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Що роблять для свого здоров'я українці

Найчастіше відповідали: "не палю" та "не вживаю алкоголь" (43,7% та 38,5% відповідно).

(43,7% та 38,5% відповідно). На третьому місці опинилось здорове харчування (22,4%),

(22,4%), На четвертому – біг та інші способи занять спортом самостійно (20,2%).

самостійно (20,2%). Замикає п'ятірку найбільш популярних здорових звичок українців вживання вітамінів, дієтичних добавок тощо (19,1%).

17,7% респондентів також сказали, що своєчасно проходять профілактичні огляди у лікарів, 7,1% – відвідують спортзали.

Не дотримуються здорового способу життя 15,9% українців.

Як українці слідкують за своїм здоров'ям / Фото activegroup

Хто спонукає українців до здорового способу життя

Серед тих, хто має мотивувати до здорового способу життя, найбільш часто називали родину (34,2%),

Міністерство охорони здоров'я (29,8%) та систему освіти (19,6%).

На думку 17,6% респондентів, спонукати до здорових звичок мають лікарі.

11,9% вважають актуальною фінансову мотивацію, коли здійснювати профілактику дешевше, ніж хворіти.

Про те, що жодної мотивації не потрібно, оскільки людина має бути сама зацікавлена у здоровому способі життя, сказав майже кожен третій респондент (29,8%).