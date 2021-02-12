Дві третини українців (65%) готові отримати вакцину проти коронавірусної інфекції, якщо препарат буде загальнодоступним, безпечним та ефективним.

Як йдеться в результатах міжнародного опитування Gallup International, яке в Україні проводили фонд "Демократичні ініціативи" та КМІС, у цілому по світу про готовність вакцинуватися заявляють 67% респондентів.

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Четверта частина (26%) опитаних, найімовірніше, що відмовиться від можливості отримати вакцину від коронавірусу. 8% вагаються стосовно щеплення.

В Україні 65% населення згодні вакцинуватися від COVID-19, 52% респондентів вважають, що українці будуть вакциновані.

53% респондентів у всьому світі вважають, що більшість людей в їхніх країнах вакцинувалася б, якби існувала доступна вакцина, яка вважатиметься безпечною і ефективною.

Водночас 17% вважають, що більшість в їхній країні не погодиться на введення вакцини. 22% опитаних відповіли, що у цьому питанні не буде явної більшості.

Як відбувалося дослідження

Gallup International було опитано 44 796 осіб у 47 країнах світу протягом жовтня-грудня 2020 року.

У кожній країні було проведено співбесіду з представницькою вибіркою з приблизно 1000 чоловіків та жінок. Похибка опитування становить від + 3-5% на рівні 95% довіри.



Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу