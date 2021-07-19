Крім того, 47% батьків готові провакцинувати власних дітей проти COVID-19, якщо за кордоном буде доведена безпечність та ефективність вакцини для цієї вікової групи.
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Географічне співвідношення
Найбільше батьків "за" вакцинацію проживає на заході України – 52% готові щепити дитину в разі доведеної безпечності вакцини.
На півдні України таких батьків всього 25%.
Третина українців готова вакцинувати своїх дітей проти коронавірусу / Інфографіка Фонд "Демократичні ініціативи"
Гендерний розріз
Водночас жінки, у порівнянні з чоловіками, негативніше налаштовані щодо вакцинації дітей.
Що відомо про вакцинацію проти COVID-19 серед дітей
До слова, в Україні МОЗ вивчає можливість щеплення дітей проти коронавірусу.
У ВООЗ підтвердили, що підлітків можна щепити проти COVID-19, але поки лише вакциною Pfizer.
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