Від початку пандемії кількість українців, які хочуть вакцинуватися, зросла. Але зробити це препаратом Covieshield готові лише 27% громадян.

Про це свідчать результати опитування, яке провело Соціологічна група "Рейтинг". Дослідження проводилося 18 – 19 березня.

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Ставлення до вакцинації проти коронавірусу

Опитування показало, що початок вакцинації проти коронавірусу дещо підвищив бажання робити щеплення:

38% готові зробити платне щеплення,

вакцинуватися безкоштовно готові 47%;

50% не готові вакцинуватись навіть безкоштовно

Це більше охочих, ніж минулого місяця (у лютому були готові 32% та 39% відповідно). Якщо держава страхуватиме від побічних ефектів, готовність безкоштовно вакцинуватись зростає до 57%, 40% – все одно не готові.

Як українці ставляться до вакцини Covieshield

Зробити щеплення вакциною Covieshield готові лише 27% українців. Не хочуть робити щеплення цим препаратом – 67%. Хоча загалом вакцинуватись від COVID-19 більше готові старші опитані.

У готовності вакцинуватись Covieshield ця тенденція зникає, особливо у категорії старших жінок. В цілому ті, хто не бояться захворіти, вірять у міфи про коронавірус і вакцини, менше готові вакцинуватись будь-якою вакциною,

– йдеться у повідомленні.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу