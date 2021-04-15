Скільки українців хочуть отримати російську вакцину проти коронавірусу
Переважна більшість українців підтримує відмову від російської вакцини "Супутник V". Дослідження її ефективності неодноразово піддавали сумніву.
Джерело:Рейтинг
Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг". Воно відбулося 24 – 28 березня.
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Як українці ставляться до вакцини "Супутник V"
- 63% підтримують те, що в Україні не планують використовувати російську вакцину від коронавірусу "Супутник V";
- 23% – мають протилежну думку їх найбільше серед мешканців Півдня і Сходу.
Згідно з опитуванням 35% респондентів назвали коронавірус ключовою проблемою країни. Близько 30% вважають, що президент Зеленський і Міністерство охорони здоров’я ефективно реагують на загрозу коронавірусу, більша частина опитаних вважають, що неефективно. 18% вважають ефективним реагування Кабінету Міністрів України та Верховної ради, понад 60% – неефективним.
Що відомо про "Супутник V"
Джерело: DW
- Росія зареєструвала вакцину від COVID-19 "Супутник V" в серпні 2020 роки перед проведенням останньої фази клінічних випробувань.
- Це викликало стурбованість у медичної спільноти з приводу ефективності та безпеки російської вакцини.
- Російська вакцина "Супутник V" ще не отримала схвалення Європейського агентства лікарських засобів (EMA), проте це не завадило національним регуляторам ряду країн ЄС дозволити застосування російської вакцини.
- Вчені Словацького державного інституту контролю за лікарськими засобами провели дослідження і заявили, що вакцина "Супутник V", яку Росія продала до Євросоюзу не ідентична тій, яку схвалив авторитетний журнал The Lancet.
- EMA почне розслідування того, чи суперечать клінічні випробування російської вакцини "Супутник V" етичним і науковим стандартам.
- За останній час в Росії померли 4 людини після щеплення "Супутником V", ще 6 людей мали серйозні побічні ефекти.
- ВООЗ також ще не схвалила "Супутник V".
- За інформацією російського виробника, "Супутник V" має ефективність 91,6%.
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