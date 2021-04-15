Скільки українців хочуть отримати російську вакцину проти коронавірусу

Переважна більшість українців підтримує відмову від російської вакцини "Супутник V". Дослідження її ефективності неодноразово піддавали сумніву.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг". Воно відбулося 24 – 28 березня.

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Як українці ставляться до вакцини "Супутник V"

63% підтримують те, що в Україні не планують використовувати російську вакцину від коронавірусу "Супутник V";

23% – мають протилежну думку їх найбільше серед мешканців Півдня і Сходу.

Згідно з опитуванням 35% респондентів назвали коронавірус ключовою проблемою країни. Близько 30% вважають, що президент Зеленський і Міністерство охорони здоров’я ефективно реагують на загрозу коронавірусу, більша частина опитаних вважають, що неефективно. 18% вважають ефективним реагування Кабінету Міністрів України та Верховної ради, понад 60% – неефективним.

Що відомо про "Супутник V"

Джерело: DW