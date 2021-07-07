Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайла Радуцький повідомив попередні результати дослідження колективного імунітету в Україні. Поки що вони не остаточні – група соціологів та медпрацівників буде відвідувати українські домогосподарства весь липень.

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Людей опитуватимуть та робитимуть їм безкоштовний тест на антитіла до COVID-19.

Наразі у дослідженні взяли участь близько 6 тисяч людей. 33% з них мають певний імунітет до коронавірусу,

– розповів Радуцький.

Під час наступного етапу дослідження у МОЗ планують визначити, яким чином антитіла утворились в організмі цих людей.

Важливо визначити, чи значною є частка тих, хто перехворів у легкій формі й навіть не здогадувався, що був інфікований,

– розповів нардеп.

Остаточні дані дослідження планують опублікувати наприкінці серпня 2021 року.

Раніше головний санлікар країни Ігор Кузів зауважив, що українцям поки зарано розраховувати на колективний імунітет. Оскільки кількість вакцинованих та навіть перехворілих в країні ще занизька.

Враховуючи темпи вакцинації, в осінній період Україні може вийти на 50 – 60% імунітету. Але і цього недостатньо для того, щоб зняти маски.

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Джерело: МОЗ