Скільки українців мають колективний імунітет до коронавірусу
Джерело:РБК-Україна
Попередні результати дослідження МОЗ свідчать, що імунітет проти коронавірусу має третина громадян України. Міністерство проводило дослідження спільно зі Світовим банком та Українським інститутом соцдосліджень імені Яременка.
Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайла Радуцький повідомив попередні результати дослідження колективного імунітету в Україні. Поки що вони не остаточні – група соціологів та медпрацівників буде відвідувати українські домогосподарства весь липень.
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Людей опитуватимуть та робитимуть їм безкоштовний тест на антитіла до COVID-19.
Наразі у дослідженні взяли участь близько 6 тисяч людей. 33% з них мають певний імунітет до коронавірусу,
– розповів Радуцький.
Під час наступного етапу дослідження у МОЗ планують визначити, яким чином антитіла утворились в організмі цих людей.
Важливо визначити, чи значною є частка тих, хто перехворів у легкій формі й навіть не здогадувався, що був інфікований,
– розповів нардеп.
Раніше головний санлікар країни Ігор Кузів зауважив, що українцям поки зарано розраховувати на колективний імунітет. Оскільки кількість вакцинованих та навіть перехворілих в країні ще занизька.
Враховуючи темпи вакцинації, в осінній період Україні може вийти на 50 – 60% імунітету. Але і цього недостатньо для того, щоб зняти маски.
Захворюваність на коронавірус в Україні: останні дані
Джерело: МОЗ
- За минулу добу, 6 липня, в країні виявили 610 нових хворих на коронавірус. Серед них 40 дітей та 20 медпрацівників.
- До лікарень госпіталізували 458 хворих з ускладненим перебігом хвороби. Ще 33 пацієнти пішли з життя.
- За весь час пандемії в Україні зафіксували 2 238 974 хворих на COVID-19. 2 174 353 з них вже одужали, але 52 537 пацієнтів – померли.