Про це в інтерв'ю заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін. Він наголосив, що щеплення захищає від важкого перебігу хвороби й від смерті.
Читайте також: Як адаптуватися до нових умов: дієві поради, щоб позбутися стресу
Ігор Кузін
“Ми маємо доволі амбітні плани з вакцинації – принаймні 70% дорослого населення до кінця 2022 року. Тобто кількість смертей буде залежати від темпів вакцинальної кампанії. Ми не очікуємо, що 2022 рік буде гіршим, ніж 2021”.
За словами Кузіна, важко спрогнозувати якісь цифри, але, на його думку, 100 тисяч смертей від ковіду у 2022 році – це дещо завищені прогнози. Це найгірший сценарій.
Він навів дані кількох досліджень, за якими майже 60% українців розуміють необхідність проведення вакцинації. Але частина з цих 60% відкладає щеплення. Тому що на них впливає думка лікарів, колег або вони чекають завершення досліджень.
На моє переконання, 60% людей, які готові вакцинуватися, це та цифра, яку можна досягти у 2022 році. Також ми розраховуємо на 10% тих, хто потенційно вважає, що вакцинація їм не потрібна, бо у них є протипокази через хвороби,
– сказав Кузін.
Темпи вакцинації в Україні
Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 842 428 людей, з них:
- отримали першу дозу – 14 842 426 людини;
- отримали дві дози – 14 039 548 людини;
- отримали додаткову дозу – 6 669 людей;
- бустерну дозу – 28 085 людей.
Загалом провели 28 916 728 щеплень, 48% українців вже щеплені.
Додаткова доза / Інфографіка 24 каналу