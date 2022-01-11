За словами Кузіна, важко спрогнозувати якісь цифри, але, на його думку, 100 тисяч смертей від ковіду у 2022 році – це дещо завищені прогнози. Це найгірший сценарій.

Він навів дані кількох досліджень, за якими майже 60% українців розуміють необхідність проведення вакцинації. Але частина з цих 60% відкладає щеплення. Тому що на них впливає думка лікарів, колег або вони чекають завершення досліджень.

На моє переконання, 60% людей, які готові вакцинуватися, це та цифра, яку можна досягти у 2022 році. Також ми розраховуємо на 10% тих, хто потенційно вважає, що вакцинація їм не потрібна, бо у них є протипокази через хвороби,

– сказав Кузін.

Темпи вакцинації в Україні

Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 842 428 людей, з них:

отримали першу дозу – 14 842 426 людини;

отримали дві дози – 14 039 548 людини;

отримали додаткову дозу – 6 669 людей;

бустерну дозу – 28 085 людей.

Загалом провели 28 916 728 щеплень, 48% українців вже щеплені.



Додаткова доза / Інфографіка 24 каналу



Бустерна доза / Інфографіка 24 каналу