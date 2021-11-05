Скільки українців не будуть робити щеплення та дотримуватись карантинних правил
Джерело:НВ
38% українців не планують тестуватися і вакцинуватися проти COVID-19. Вони вважають, що на них не впливають карантинні обмеження. 29% українців не підуть на такі заходи навіть, якщо відчують вплив обмежень.
Про це свідчать дані соцопитування, яке провела дослідницька компанія Gradus Research незабаром після того, як в деяких регіонах України ввели карантинні обмеження.
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Скільки невакцинованих готові зробити щеплення
Лише 4% з 237 опитаних, які ще не мають щеплення проти COVID-19, готові розгляну ймовірність вакцинації, щоб мати менше обмежень під час карантину. Ще 6% заявили, що будуть постійно проходити тести на COVID-19. Важко відповісти на це запитання було 21% українців.
З 1000 опитаних 12% вже зробили щеплення від коронавірусу однією дозою вакцини, 43% – повністю вакцинувалися двома дозами. 15% ще не щепилися від COVID-19, проте планують це зробити. 24% респондентів не вакцинувалися і не збираються. Труднощі із відповіддю на це запитання виникли у 6% українців.
Чому українці відмовляються від вакцинації
Ті 237 учасників опитування, які не збираються вакцинуватися від COVID-19, розповіли про такі причини свого рішення:
- Не довіряють вакцині від COVID-19 (без уточнення) – 20%
- Вважають вакцину малодослідженою/неперевіреною – 14%
- Вважають вакцину шкідливою/не довіряють безпечності - 11%
- Не хочуть (без уточнення) – 9%
- Не бачать сенсу/потреби вакцинуватись – 6%
- Мають протипоказання – 6%
- Не вірять в вакцинацію загалом – 5%
- Не вірять в ефективність вакцини – 5%
- Не довіряють якості/складу вакцини – 4%
- Перехворіли на COVID-19 – 4%
- Бояться побічних ефектів – 4%
- Бояться (без уточнення) – 3%
- Не хочуть бути піддослідними – 2%
- Відлякує примусовість вакцинування – 2%
- Покладаються на власний імунітет – 2%
- Інше – 5%
- Важко відповісти – 8%
Як проходило дослідження
- Опитування було проведено методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus.
- Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст з кількістю мешканців понад 50 тисяч у віці 18 – 60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном.
- Період проведення поля – з 17:20 до 23:10 3 листопада 2021 року. Розмір вибірки – 1000 респондентів.