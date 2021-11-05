Скільки українців не будуть робити щеплення та дотримуватись карантинних правил

5 листопада 2021 , 16:49
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Джерело:

НВ

38% українців не планують тестуватися і вакцинуватися проти COVID-19. Вони вважають, що на них не впливають карантинні обмеження. 29% українців не підуть на такі заходи навіть, якщо відчують вплив обмежень.

Про це свідчать дані соцопитування, яке провела дослідницька компанія Gradus Research незабаром після того, як в деяких регіонах України ввели карантинні обмеження.

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Скільки невакцинованих готові зробити щеплення

Лише 4% з 237 опитаних, які ще не мають щеплення проти COVID-19, готові розгляну ймовірність вакцинації, щоб мати менше обмежень під час карантину. Ще 6% заявили, що будуть постійно проходити тести на COVID-19. Важко відповісти на це запитання було 21% українців.

З 1000 опитаних 12% вже зробили щеплення від коронавірусу однією дозою вакцини, 43% – повністю вакцинувалися двома дозами. 15% ще не щепилися від COVID-19, проте планують це зробити. 24% респондентів не вакцинувалися і не збираються. Труднощі із відповіддю на це запитання виникли у 6% українців.

Чому українці відмовляються від вакцинації

Ті 237 учасників опитування, які не збираються вакцинуватися від COVID-19, розповіли про такі причини свого рішення:

  • Не довіряють вакцині від COVID-19 (без уточнення) – 20%
  • Вважають вакцину малодослідженою/неперевіреною – 14%
  • Вважають вакцину шкідливою/не довіряють безпечності - 11%
  • Не хочуть (без уточнення) – 9%
  • Не бачать сенсу/потреби вакцинуватись – 6%
  • Мають протипоказання – 6%
  • Не вірять в вакцинацію загалом – 5%
  • Не вірять в ефективність вакцини – 5%
  • Не довіряють якості/складу вакцини – 4%
  • Перехворіли на COVID-19 – 4%
  • Бояться побічних ефектів – 4%
  • Бояться (без уточнення) – 3%
  • Не хочуть бути піддослідними – 2%
  • Відлякує примусовість вакцинування – 2%
  • Покладаються на власний імунітет – 2%
  • Інше – 5%
  • Важко відповісти – 8%

Як проходило дослідження

  • Опитування було проведено методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus.
  • Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст з кількістю мешканців понад 50 тисяч у віці 18 – 60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном.
  • Період проведення поля – з 17:20 до 23:10 3 листопада 2021 року. Розмір вибірки – 1000 респондентів.
Автор: Олександр Бевза