Скільки українців отримали щеплення проти коронавірусу в перший день вакцинації

25 лютого 2021 , 10:12
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Джерело:

пресцентр МОЗ

24 лютого в Україні стартувала вакцинація проти COVID-19. Протягом першого дня у 5 областях проведено 159 щеплень проти COVID-19 першою дозою.

За даними МОЗ, побічної дії у жодного з вакцинованих не було.

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Кількість щеплень, проведених у регіонах:

  • Вінницька область — 10 щеплень;
  • Житомирська область — 40 щеплень;
  • Київська область — 19 щеплень;
  • Черкаська область — 80 щеплень;
  • Чернігівська область — 10 щеплень.

Станом на 24 лютого не отримано жодного повідомлення від ДП "Державний експертний центр МОЗ України" про зареєстровані несприятливі події після імунізації,
– йдеться в повідомленні.

Що відомо про старт вакцинації проти COVID-19 в Україні

  • Вакцинацію розпочали з Черкас. Першим українцем, який отримав щеплення став Горенко Євген Васильович – лікар реаніматолог, який працює в ковідному відділенні Черкаської обласної лікарні.
  • Продовжила хвилю вакцинації Київщина, імунізацію області розпочали з Броварів — вакцинували лікарку дорослого інфекційного відділення Тетяну Шульженко.
  • У Вінницькій та Чернігівській областях першими щеплення проти COVID-19 отримали заввідділення і лікар мобільної бригади.

Перші щеплення проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 каналу