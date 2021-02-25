Скільки українців отримали щеплення проти коронавірусу в перший день вакцинації

24 лютого в Україні стартувала вакцинація проти COVID-19. Протягом першого дня у 5 областях проведено 159 щеплень проти COVID-19 першою дозою.

За даними МОЗ, побічної дії у жодного з вакцинованих не було.

До теми Що відомо про Covishield, якою вакцинуватимуть українців і чому Степанов – "катастрофа"

Кількість щеплень, проведених у регіонах:

Вінницька область — 10 щеплень;

Житомирська область — 40 щеплень;

Київська область — 19 щеплень;

Черкаська область — 80 щеплень;

Чернігівська область — 10 щеплень.

Станом на 24 лютого не отримано жодного повідомлення від ДП "Державний експертний центр МОЗ України" про зареєстровані несприятливі події після імунізації,

– йдеться в повідомленні.

Що відомо про старт вакцинації проти COVID-19 в Україні

Вакцинацію розпочали з Черкас. Першим українцем, який отримав щеплення став Горенко Євген Васильович – лікар реаніматолог, який працює в ковідному відділенні Черкаської обласної лікарні.

Продовжила хвилю вакцинації Київщина, імунізацію області розпочали з Броварів — вакцинували лікарку дорослого інфекційного відділення Тетяну Шульженко.

У Вінницькій та Чернігівській областях першими щеплення проти COVID-19 отримали заввідділення і лікар мобільної бригади.

Перші щеплення проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 каналу