Скільки українців отримали щеплення проти коронавірусу в перший день вакцинації

24 лютого в Україні стартувала вакцинація проти COVID-19. Протягом першого дня у 5 областях проведено 159 щеплень проти COVID-19 першою дозою.
За даними МОЗ, побічної дії у жодного з вакцинованих не було.
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Кількість щеплень, проведених у регіонах:
- Вінницька область — 10 щеплень;
- Житомирська область — 40 щеплень;
- Київська область — 19 щеплень;
- Черкаська область — 80 щеплень;
- Чернігівська область — 10 щеплень.
Станом на 24 лютого не отримано жодного повідомлення від ДП "Державний експертний центр МОЗ України" про зареєстровані несприятливі події після імунізації,
– йдеться в повідомленні.
- Вакцинацію розпочали з Черкас. Першим українцем, який отримав щеплення став Горенко Євген Васильович – лікар реаніматолог, який працює в ковідному відділенні Черкаської обласної лікарні.
- Продовжила хвилю вакцинації Київщина, імунізацію області розпочали з Броварів — вакцинували лікарку дорослого інфекційного відділення Тетяну Шульженко.
- У Вінницькій та Чернігівській областях першими щеплення проти COVID-19 отримали заввідділення і лікар мобільної бригади.
Перші щеплення проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 каналу