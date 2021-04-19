366 осіб щепили Pfizer протягом першого дня вакцинації 18 квітня. Вакцина вже надійшла в усі регіони.

Про це під час онлайн-конференції повідомив директор Центру громадського здоров’я Роман Родина. За його словами, бригади, які роблять щеплення, пройшли відповідне навчання, логістику доставлення вакцин до пацієнтів організували.

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Вакцинація Pfizer в Україні

Роман Родина “Для вакцини Pfizer розробили й організували окрему логістику, вжили низку специфічних заходів для забезпечення так званого "холодового ланцюга". Відомо, що вакцина Pfizer відрізняється умовами зберігання – температура повинна бути на рівні -80 °C або -70 градусів за Цельсієм”.

Оскільки на регіональних складах і в закладах лікування відсутнє обладнання, яке б забезпечило зберігання, транспортуватимуть вакцину кожні 5 днів, з національних складів у регіони.

5 днів – це максимальний термін, коли препарат може перебувати за вищих температур і не втратити свої властивості. Вже з регіональних складів робочі бригади будуть доставляти вакцину по регіону згідно зі списками пацієнтів.

Що відомо про вакцину Pfizer

За останніми даними, ефективність препарату проти легкої форми коронавірусу становить 91,3%. Проти важкої – 100%. Також важливо, що вона ефективна проти "південноафриканського" штаму.

Діюча речовина препарату – мРНК. Це молекула, яка вчить клітини виробляти коронавірусні білки, які необхідні для формування імунітету.

Всього Україна має отримати 10 мільйонів доз цієї вакцини.

Зараз вона вважається найефективнішою та найбезпечнішою.



План вакцинації від коронавірусу / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу