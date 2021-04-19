Скільки українців отримали вакцину від Pfizer

Джерело:24 Канал
366 осіб щепили Pfizer протягом першого дня вакцинації 18 квітня. Вакцина вже надійшла в усі регіони.
Про це під час онлайн-конференції повідомив директор Центру громадського здоров’я Роман Родина. За його словами, бригади, які роблять щеплення, пройшли відповідне навчання, логістику доставлення вакцин до пацієнтів організували.
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“Для вакцини Pfizer розробили й організували окрему логістику, вжили низку специфічних заходів для забезпечення так званого "холодового ланцюга". Відомо, що вакцина Pfizer відрізняється умовами зберігання – температура повинна бути на рівні -80 °C або -70 градусів за Цельсієм”.
Оскільки на регіональних складах і в закладах лікування відсутнє обладнання, яке б забезпечило зберігання, транспортуватимуть вакцину кожні 5 днів, з національних складів у регіони.
5 днів – це максимальний термін, коли препарат може перебувати за вищих температур і не втратити свої властивості. Вже з регіональних складів робочі бригади будуть доставляти вакцину по регіону згідно зі списками пацієнтів.
План вакцинації від коронавірусу / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу