Скільки українців отримало щеплення проти коронавірусу за добу

2 березня 2021 , 09:44
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Джерело:

Телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

За минулу добу, 1 березня, в Україні вакциновалося 1 764 особи проти COVID-19 . Статистику у регіонах Україні – дивіться далі.

Від початку кампанії масової вакцинації проти коронавірусу в Україні щеплено 4 905 осіб. Наразі ці люди отримали лише одну дозу вакцини.

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Кількість щеплень, проведених у регіонах 1 березня

  • Вінницька область — 40 щеплень;
  • Волинська область — 100 щеплень;
  • Дніпропетровська область — 70 щеплень;
  • Донецька область — 180 щеплень;
  • Житомирська область — 109 щеплень;
  • Закарпатська область — 30 щеплень;
  • Запорізька область — 60 щеплень;
  • Івано-Франківська область — 36 щеплень;
  • Київська область — 50 щеплень;
  • Кіровоградська область — 70 щеплень;
  • Луганська область — 70 щеплень;
  • Львівська область — 70 щеплень;
  • м. Київ — 70 щеплень;
  • Миколаївська область — 80 щеплень;
  • Одеська область — 60 щеплень;
  • Полтавська область —100 щеплень;
  • Рівненська область — 20 щеплень;
  • Сумська область — 60 щеплень;
  • Тернопільська область — 80 щеплень;
  • Харківська область — 60 щеплень;
  • Херсонська область — 90 щеплень;
  • Хмельницька область — 40 щеплень;
  • Черкаська область — 40 щеплень;
  • Чернівецька область — 79 щеплень;
  • Чернігівська область — 100 щеплень.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (180 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії — також у Донецькій області (400 щеплень).


Головне про вакцинацію в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Статистика COVID-19 в Україні

За весь час пандемії в Україні

  • захворіло – 1 357 470 осіб;
  • одужало – 1 176 918 осіб;
  • летальних випадків – 26 212.