Скільки українців отримало щеплення проти коронавірусу за добу

За минулу добу, 1 березня, в Україні вакциновалося 1 764 особи проти COVID-19 . Статистику у регіонах Україні – дивіться далі.
Від початку кампанії масової вакцинації проти коронавірусу в Україні щеплено 4 905 осіб. Наразі ці люди отримали лише одну дозу вакцини.
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Кількість щеплень, проведених у регіонах 1 березня
- Вінницька область — 40 щеплень;
- Волинська область — 100 щеплень;
- Дніпропетровська область — 70 щеплень;
- Донецька область — 180 щеплень;
- Житомирська область — 109 щеплень;
- Закарпатська область — 30 щеплень;
- Запорізька область — 60 щеплень;
- Івано-Франківська область — 36 щеплень;
- Київська область — 50 щеплень;
- Кіровоградська область — 70 щеплень;
- Луганська область — 70 щеплень;
- Львівська область — 70 щеплень;
- м. Київ — 70 щеплень;
- Миколаївська область — 80 щеплень;
- Одеська область — 60 щеплень;
- Полтавська область —100 щеплень;
- Рівненська область — 20 щеплень;
- Сумська область — 60 щеплень;
- Тернопільська область — 80 щеплень;
- Харківська область — 60 щеплень;
- Херсонська область — 90 щеплень;
- Хмельницька область — 40 щеплень;
- Черкаська область — 40 щеплень;
- Чернівецька область — 79 щеплень;
- Чернігівська область — 100 щеплень.
За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (180 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії — також у Донецькій області (400 щеплень).
Головне про вакцинацію в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Статистика COVID-19 в Україні
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 1 357 470 осіб;
- одужало – 1 176 918 осіб;
- летальних випадків – 26 212.