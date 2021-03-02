Скільки українців отримало щеплення проти коронавірусу за добу

За минулу добу, 1 березня, в Україні вакциновалося 1 764 особи проти COVID-19 . Статистику у регіонах Україні – дивіться далі.

Від початку кампанії масової вакцинації проти коронавірусу в Україні щеплено 4 905 осіб. Наразі ці люди отримали лише одну дозу вакцини.

Читайте також В Україні за добу виявили 5 336 випадків інфікування коронавірусом

Кількість щеплень, проведених у регіонах 1 березня

Вінницька область — 40 щеплень;

Волинська область — 100 щеплень;

Дніпропетровська область — 70 щеплень;

Донецька область — 180 щеплень;

Житомирська область — 109 щеплень;

Закарпатська область — 30 щеплень;

Запорізька область — 60 щеплень;

Івано-Франківська область — 36 щеплень;

Київська область — 50 щеплень;

Кіровоградська область — 70 щеплень;

Луганська область — 70 щеплень;

Львівська область — 70 щеплень;

м. Київ — 70 щеплень;

Миколаївська область — 80 щеплень;

Одеська область — 60 щеплень;

Полтавська область —100 щеплень;

Рівненська область — 20 щеплень;

Сумська область — 60 щеплень;

Тернопільська область — 80 щеплень;

Харківська область — 60 щеплень;

Херсонська область — 90 щеплень;

Хмельницька область — 40 щеплень;

Черкаська область — 40 щеплень;

Чернівецька область — 79 щеплень;

Чернігівська область — 100 щеплень.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (180 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії — також у Донецькій області (400 щеплень).



Головне про вакцинацію в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Статистика COVID-19 в Україні

За весь час пандемії в Україні