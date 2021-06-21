За 20 червня 2021 року було зроблено на 21 213 щеплень менше, ніж за попередню добу. Найбільшу кількість щеплень за вчора провели у Луганській області – 740 щеплень.

До теми COVID-19 в Україні: понад 300 інфікованих, 16 летальних

Вакцинацію проводили:

  • 56 мобільних бригад;
  • у 185 пунктах щеплення;
  • та у 24 центрах вакцинації.

За весь період вакцинальної кампанії найбільше щеплень зробили у м. Києві – 261 107.

Розподіл вакцин для імунізації українців:

  • Covishield (AstraZeneca) – 487 183,
  • Coronavac – 460 393,
  • Cominarity (Pfizer-Biontech) – 421 611,
  • AstraZeneca – 356 465,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

Кількість щеплень в регіонах / Інфографіка МОЗ