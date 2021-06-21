За 20 червня 2021 року було зроблено на 21 213 щеплень менше, ніж за попередню добу. Найбільшу кількість щеплень за вчора провели у Луганській області – 740 щеплень.
До теми COVID-19 в Україні: понад 300 інфікованих, 16 летальних
Вакцинацію проводили:
- 56 мобільних бригад;
- у 185 пунктах щеплення;
- та у 24 центрах вакцинації.
За весь період вакцинальної кампанії найбільше щеплень зробили у м. Києві – 261 107.
Розподіл вакцин для імунізації українців:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 183,
- Coronavac – 460 393,
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 421 611,
- AstraZeneca – 356 465,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.
Кількість щеплень в регіонах / Інфографіка МОЗ