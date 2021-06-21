Скільки українців повністю вакциновані проти COVID-19

За минулу добу, 20 червня, в Україні проти COVID-19 щеплено 4 390 людей. Відтак, кількість українців, які повністю імунізовані проти коронавірусу зросла до 360 452.

За 20 червня 2021 року було зроблено на 21 213 щеплень менше, ніж за попередню добу. Найбільшу кількість щеплень за вчора провели у Луганській області – 740 щеплень.

До теми COVID-19 в Україні: понад 300 інфікованих, 16 летальних

Вакцинацію проводили:

56 мобільних бригад;

у 185 пунктах щеплення;

та у 24 центрах вакцинації.

За весь період вакцинальної кампанії найбільше щеплень зробили у м. Києві – 261 107.

Розподіл вакцин для імунізації українців:

Covishield (AstraZeneca) – 487 183,

Coronavac – 460 393,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 421 611,

AstraZeneca – 356 465,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

Усього з початку кампанії з вакцинації здійснено 2 086 492 щеплення. Вакциновані 1 726 042 особи, з них отримали першу дозу – 1 726 040, завершили вакцинацію – 360 452.

Кількість щеплень в регіонах / Інфографіка МОЗ