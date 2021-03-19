В Україні офіційно зареєстрували 1360 випадки повторного інфікування коронавірусною хворобою. Невідомо чи повторні випадки інфікування були спричинені мутованими версіями коронавірусу.

Генеральний директор Центру громадського здоров'я Роман Родина розповів про повторні інфікування в Україні під час брифінгу 18 березня.

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Ми зібрали інформацію про людей, які перехворіли один раз і були внесені в електронну систему епіднагляду як ті, що одужали від COVID-19, і потім через певний час їм знову було поставлено діагноз,

– розповів Родина

За його словами, станом на 16 березня, таких людей було 1360 – це дані обласних лабораторних центрів.

Зверніть увагу! Йдеться саме про випадки повторного зараження в людей, які попередньо одужали – а не тривалий перебіг хвороби.

Скільки часу минуло між інфікуваннями

У ЦГЗ повідомили, що між першим і повторним випадком захворювання могло пройти від 2 до 8 місяців.

Наразі немає даних про те, який штам коронавірусу призвів до повторного інфікування, оскільки дослідження зразків не проводили.

Статистика COVID-19 в Україні

за даними РНБО

Від початку пандемії захворіли на коронавірус 1 519 926 мешканці країни. Станом на 19 березня видужали – 1 248 782 людини, але померли від ускладнень, на жаль, – 29 515 хворих з діагнозом COVID-19.

За минулу добу захворіли 15 850 українців, найбільше інфікованих – в Києві. Водночас видужали від хвороби – 4 592 людини.

З 20 березня у Києві та з 19 березня у Львові впроваджують локдаун. В столиці жорсткі обмеження діятимуть 3 тижні – до 9 квітня включно. Натомість у Львовів обмеження наразі ввели на тиждень – до 28 березня.



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