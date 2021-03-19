Скільки українців повторно захворіли на коронавірус: дані МОЗ

Джерело:24 канал
В Україні офіційно зареєстрували 1360 випадки повторного інфікування коронавірусною хворобою. Невідомо чи повторні випадки інфікування були спричинені мутованими версіями коронавірусу.
Генеральний директор Центру громадського здоров'я Роман Родина розповів про повторні інфікування в Україні під час брифінгу 18 березня.
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Ми зібрали інформацію про людей, які перехворіли один раз і були внесені в електронну систему епіднагляду як ті, що одужали від COVID-19, і потім через певний час їм знову було поставлено діагноз,
– розповів Родина
За його словами, станом на 16 березня, таких людей було 1360 – це дані обласних лабораторних центрів.Зверніть увагу! Йдеться саме про випадки повторного зараження в людей, які попередньо одужали – а не тривалий перебіг хвороби.
У ЦГЗ повідомили, що між першим і повторним випадком захворювання могло пройти від 2 до 8 місяців.
Наразі немає даних про те, який штам коронавірусу призвів до повторного інфікування, оскільки дослідження зразків не проводили.
за даними РНБО
Що відомо про постковідний синдром / Джерело: medRxiv / Інфографіка 24 каналу