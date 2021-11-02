Скільки українців страждають від ожиріння

В Україні з ожирінням живе кожен четвертий, а 59% – мають зайву вагу. Згідно із дослідженням STEPS, в Україні у 2019 році лише дві п’ятих (39,6%) населення мали нормальну вагу.

У Києві 1 листопада відбулось обговорення проблеми ожиріння "Здорова розмова про ожиріння". Експерти поділились статистикою щодо поширеності ожиріння у світі та в Україні, а також розповіли про сучасні погляди на проблему та методи боротьби із захворюванням.

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Експерти переконують, що ожиріння – не косметична проблема, а хронічне захворювання, яке потребує лікування. Це підтвердила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) та визнають авторитетні провідні медичні організації.

Згідно з даними ВООЗ, 650 млн дорослих людей живуть з ожирінням в усьому світі, понад 1,9 мільярда мають зайву вагу.

Наслідки ожиріння

В Україні люди з ожирінням відмічають такі проблеми пов'язані з вагою: погіршення здоров'я, зниження фізичних можливостей, погіршення психологічного стану, а також зниження самооцінки, почуття непривабливості. Такі результати дослідження, що провела науково-дослідна компанія з охорони здоров'я IQVIA.

За даними нашого дослідження, українці з ожирінням проблему зайвої ваги сприймають швидше як косметичну, основний акцент стоїть на незадоволеності зовнішнім виглядом. Пацієнти починають замислюватися над проблемою, однак активну роботу з її вирішення – відкладають на "більш зручний" період. Причиною для звернення до лікаря найчастіше є гострий прояв супутніх захворювань, які розвиваються на фоні ожиріння,

– розповіла керівниця маркетингових досліджень в Україні та СНД компанії IQVIA Світлана Жахалова.

Схуднення і набір ваги відбуваються циклічно, втрачені кілограми повертаються у більшій кількості. Це все впливає і на психічне здоров'я: підвищується незадоволеність собою, гостро переживається відсутність ефекту від схуднення, проявляється відчуття провини після зривів "режиму".

В середньому, людина з ожирінням починає самостійну боротьбу із захворюванням у 33 роки, йдеться у дослідженні ACTION IO. Часто минає кілька років, коли пацієнт усвідомлює проблему та звертається до лікаря за допомогою.

Невдалі спроби схуднення

За даними дослідження ACTION IO, близько 81% людей з ожирінням намагалися схуднути та робили в середньому 4 серйозні спроби схуднути. Однак лише 11% вдалось втримати досягнутий результат зниження ваги на 5% від початкової маси тіла, не набравши зайві кілограми знову.

Результатом правильного лікування ожиріння є не лише втрата ваги та утримання результату. Адже при втраті ваги, метаболічні процеси в організмі зазнають змін та мають позитивний вплив на організм. Правильне та ефективне лікування – це покращення загального стану здоров'я та зменшення негативного впливу зайвої ваги на організм.

Якщо не лікувати ожиріння, воно може призвести до ускладнень та десятків інших захворювань. Наприклад, зайва вага суттєво збільшує ризик серцево-судинних захворювань, які є основною причиною смерті в Україні. Люди з ожирінням набагато частіше хворіють на цукровий діабет 2 типу.

Наше тіло реагує на схуднення шляхом відновлення ваги. Втрата кілограмів змінює гомеостатичну систему організму, яка контролює апетит, споживання та витрати енергії,

– зазначила лікарка-ендокринолог, керівниця відділу діабетології Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка НАМН України Любов Соколова.

Відтак змушує організм посилювати голод і знижувати швидкість метаболізму. Тож самостійно схуднути людям з ожирінням важко, відновити вагу легко. Шлях до здоров'я – довгий та складний, але реальний. Це комплексна робота пацієнта та лікаря, а також медикаментозне лікування, яке тепер є в Україні. Тож отримати вчасну та правильну медичну допомогу пацієнтам з ожирінням – дуже важливо.