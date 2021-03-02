Майже 45 тисяч українців записались в онлайн-чергу на вакцинацію проти коронавірусу. Наразі запис триває, зробити це можна у три способи.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що мета МОЗ охопити вакцинацією якомога більшу кількість населення в найкоротші строки.

До теми В Україні запрацював сайт для запису на вакцинацію

Ці цифри є красномовним підтвердженням готовності українців до вакцинації та їх довіри до системи охорони здоров'я,

– сказав Максим Степанов.

Як записувались українці на вакцинацію:

через портал vaccination.covid19.gov.ua записалося 5 280 осіб;

записалося 5 280 осіб; через контакт-центр МОЗ – 671 особа;

– 671 особа; через портал "Дія" – 38 531 особа.

COVID-19 – це ворог, з яким ми ведемо війну вже протягом року. Від нього нас захищають лікарі – наші герої, котрі стали живим щитом між нами і хворобою. Але недуга підступна й може забрати життя навіть 30-40-річних людей. У нас є вакцина, яка в змозі захистити від цієї хвороби, адже, зробивши щеплення, ви не захворієте взагалі чи перенесете захворювання в легкий спосіб. Ви точно будете жити. Тому дуже важливо, аби українці продовжували вакцинуватися,

– наголосив очільник МОЗ.

Ситуація з масовою вакцинацією проти COVID-19 в Україні

За минулу добу, 1 березня, в Україні вакцинувалося 1 764 людини.

Від початку кампанії масової вакцинації проти коронавірусу в Україні щеплено 4 905 осіб. Наразі ці люди отримали лише одну дозу вакцини.

Зверніть увагу! Національний поетапний план вакцинації проти COVID-19 передбачає, що у 2021 році вакцинують приблизно 14 мільйонів українців.



Головне про вакцинацію в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу