Скільки українців уже записалися в чергу вакцинації проти COVID-19: у МОЗ озвучили дані
Майже 45 тисяч українців записались в онлайн-чергу на вакцинацію проти коронавірусу. Наразі запис триває, зробити це можна у три способи.
Джерело:телеграм МОЗ
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що мета МОЗ охопити вакцинацією якомога більшу кількість населення в найкоротші строки.
До теми В Україні запрацював сайт для запису на вакцинацію
Ці цифри є красномовним підтвердженням готовності українців до вакцинації та їх довіри до системи охорони здоров'я,
– сказав Максим Степанов.
Як записувались українці на вакцинацію:
- через портал vaccination.covid19.gov.ua записалося 5 280 осіб;
- через контакт-центр МОЗ – 671 особа;
- через портал "Дія" – 38 531 особа.
COVID-19 – це ворог, з яким ми ведемо війну вже протягом року. Від нього нас захищають лікарі – наші герої, котрі стали живим щитом між нами і хворобою. Але недуга підступна й може забрати життя навіть 30-40-річних людей. У нас є вакцина, яка в змозі захистити від цієї хвороби, адже, зробивши щеплення, ви не захворієте взагалі чи перенесете захворювання в легкий спосіб. Ви точно будете жити. Тому дуже важливо, аби українці продовжували вакцинуватися,
– наголосив очільник МОЗ.
Ситуація з масовою вакцинацією проти COVID-19 в Україні
- За минулу добу, 1 березня, в Україні вакцинувалося 1 764 людини.
- Від початку кампанії масової вакцинації проти коронавірусу в Україні щеплено 4 905 осіб. Наразі ці люди отримали лише одну дозу вакцини.
Головне про вакцинацію в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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