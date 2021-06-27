Натомість решта 21 332 щеплених отримали другу дозу препарату. Це означає, що вони завершили курс імунізації.

До теми 5 речей, які можуть захистити нас від COVID-19

Щеплення виконувались 300 мобільними бригадами, у 416 пунктах щеплення та у 100 центрах вакцинації.

Впродовж 26 червня українців вакцинували такими препаратами:

Coronavac – 19 532,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 21 657,

AstraZeneca – 2 471

Загальні темпи вакцинації в Україні

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинували 1 893 839 мешканців України. 1 893 837 з них отримали першу дозу вакцини. Натомість 572 298 людей отримали вже 2 ін'єкції.

Загалом в країні провели 2 466 135 щеплень.

Які вакцини використали

Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Щеплено вакциною Coronavac – 542 160,

Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 506 090,

Щеплено вакциною AstraZeneca – 358 012,

Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

Станом на 26 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 745 687 людей.

Не можете обрати зручний антисептик? Спробуйте серветки Smile Sterill Bio. Вони внесені до Державного реєстру дезінфікуючих засобів та ефективно знищують мікроби і віруси.