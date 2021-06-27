Скільки українців вакцинували проти коронавірусу за добу
Джерело:МОЗ
За минулу добу, 26 червня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 43 660 людей. 22 328 з них отримали першу дозу вакцини.
Натомість решта 21 332 щеплених отримали другу дозу препарату. Це означає, що вони завершили курс імунізації.
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Щеплення виконувались 300 мобільними бригадами, у 416 пунктах щеплення та у 100 центрах вакцинації.
Впродовж 26 червня українців вакцинували такими препаратами:
- Coronavac – 19 532,
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 21 657,
- AstraZeneca – 2 471
Загальні темпи вакцинації в Україні
Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинували 1 893 839 мешканців України. 1 893 837 з них отримали першу дозу вакцини. Натомість 572 298 людей отримали вже 2 ін'єкції.
Загалом в країні провели 2 466 135 щеплень.
Які вакцини використали
- Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Щеплено вакциною Coronavac – 542 160,
- Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 506 090,
- Щеплено вакциною AstraZeneca – 358 012,
- Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.
Станом на 26 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 745 687 людей.Не можете обрати зручний антисептик? Спробуйте серветки Smile Sterill Bio. Вони внесені до Державного реєстру дезінфікуючих засобів та ефективно знищують мікроби і віруси.