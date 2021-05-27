Скільки українців вакцинували проти коронавірусу за минулу добу

27 травня 2021 , 07:35
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Джерело:

МОЗ України

Темпи вакцинації в Україні досі доволі низькі. За минулу добу, 26 травня, в Україні проти коронавірусу вакцинували трохи більше ніж 15 тисяч людей.

Так, впродовж минулої доби в україні проти коронавірусу вакцинували 15 131 людину. Щеплення виконувалось 276 мобільними бригадами та у 343 пунктах щеплення.

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Серед усіх вакцинованих за вчора 4 998 людей отримали першу дозу вакцини. Натомість решта 10 133 громадян закінчили свою імунізацію, отримавши другу дозу.

Кількість вакцинованих першою дозою від учора:

  • Київ – 223
  • Вінницька область – 481
  • Волинська область – 88
  • Дніпропетровська область – 143
  • Донецька область – 478
  • Житомирська область – 47
  • Закарпатська область – 128
  • Запорізька область – 246
  • Івано-Франківська область – 307
  • Київська область – 474
  • Кіровоградська область – 38
  • Луганська область – 165
  • Львівська область – 190
  • Миколаївська область – 593
  • Одеська область – 342
  • Полтавська область – 174
  • Рівненська область – 45
  • Сумська область – 36
  • Тернопільська область – 140
  • Харківська область – 312
  • Херсонська область – 23
  • Хмельницька область – 69
  • Черкаська область – 30
  • Чернівецька область – 115
  • Чернігівська область – 111

Скільки загалом вакцинували українців

Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинували 992 191 людину.

Повністю імунізовані та отримали 2 дози препарату 107 524 українців. Загалом в Україні використали 1 099 713 дози COVID-вакцин.

Скільки вакцин використали в Україні

  • Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 486 363,
  • Щеплено вакциною Coronavac – 95 390,
  • Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 59 532,
  • Щеплено вакциною AstraZeneca – 350 682,
  • Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 224.
Станом на 27 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 593 041 людина.
Автор: Анастасія Кушпіт