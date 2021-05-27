Скільки українців вакцинували проти коронавірусу за минулу добу

Темпи вакцинації в Україні досі доволі низькі. За минулу добу, 26 травня, в Україні проти коронавірусу вакцинували трохи більше ніж 15 тисяч людей.
Так, впродовж минулої доби в україні проти коронавірусу вакцинували 15 131 людину. Щеплення виконувалось 276 мобільними бригадами та у 343 пунктах щеплення.
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Серед усіх вакцинованих за вчора 4 998 людей отримали першу дозу вакцини. Натомість решта 10 133 громадян закінчили свою імунізацію, отримавши другу дозу.
Кількість вакцинованих першою дозою від учора:
- Київ – 223
- Вінницька область – 481
- Волинська область – 88
- Дніпропетровська область – 143
- Донецька область – 478
- Житомирська область – 47
- Закарпатська область – 128
- Запорізька область – 246
- Івано-Франківська область – 307
- Київська область – 474
- Кіровоградська область – 38
- Луганська область – 165
- Львівська область – 190
- Миколаївська область – 593
- Одеська область – 342
- Полтавська область – 174
- Рівненська область – 45
- Сумська область – 36
- Тернопільська область – 140
- Харківська область – 312
- Херсонська область – 23
- Хмельницька область – 69
- Черкаська область – 30
- Чернівецька область – 115
- Чернігівська область – 111
Скільки загалом вакцинували українців
Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинували 992 191 людину.
Повністю імунізовані та отримали 2 дози препарату 107 524 українців. Загалом в Україні використали 1 099 713 дози COVID-вакцин.
Скільки вакцин використали в Україні
- Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 486 363,
- Щеплено вакциною Coronavac – 95 390,
- Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 59 532,
- Щеплено вакциною AstraZeneca – 350 682,
- Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 224.