10 232 з вакцинованих від учора отримали першу дозу вакцини. Натомість ще 3 705 людей вже закінчили імунізацію, отримавши другу дозу вакцини.

До теми На вакцинацію записалася лише третина вчителів: коли та як будуть щеплювати освітян

Щеплення виконувалось 215 мобільними бригадами та 317 пунктами щеплення.

Використання першої дози в регіонах за минулу добу:

  • Київ – 1 577
  • Вінницька область – 68
  • Волинська область – 125
  • Дніпропетровська область – 832
  • Донецька область – 269
  • Житомирська область – 118
  • Закарпатська область – 93
  • Запорізька область – 448
  • Івано-Франківська область – 90
  • Київська область – 359
  • Кіровоградська область – 272
  • Луганська область – 51
  • Львівська область – 318
  • Миколаївська область – 673
  • Одеська область – 429
  • Полтавська область – 992
  • Рівненська область – 153
  • Сумська область – 468
  • Тернопільська область – 111
  • Харківська область – 1 575
  • Херсонська область – 232
  • Хмельницька область – 132
  • Черкаська область – 122
  • Чернівецька область – 24
  • Чернігівська область – 699

Скільки українців вакцинували від початку року

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинували 1 032 038 людей. З них першу дозу препарату отримали 1 032 036 людей.

Натомість повністю імунізовані та отримали 2 дози препарату 129 482 мешканці країни. 

Загалом в Україні використали 1 161 518 доз вакцини проти коронавірусу.