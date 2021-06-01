Скількох українців вакцинували від коронавірусу за минулу добу

Темпи COVID-вакцинації в Україні досі дуже низькі. За минулу добу, 31 травня, в країні проти коронавірусу вакцинували 13 937 людей.

10 232 з вакцинованих від учора отримали першу дозу вакцини. Натомість ще 3 705 людей вже закінчили імунізацію, отримавши другу дозу вакцини.

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Щеплення виконувалось 215 мобільними бригадами та 317 пунктами щеплення.

Використання першої дози в регіонах за минулу добу:

Київ – 1 577

Вінницька область – 68

Волинська область – 125

Дніпропетровська область – 832

Донецька область – 269

Житомирська область – 118

Закарпатська область – 93

Запорізька область – 448

Івано-Франківська область – 90

Київська область – 359

Кіровоградська область – 272

Луганська область – 51

Львівська область – 318

Миколаївська область – 673

Одеська область – 429

Полтавська область – 992

Рівненська область – 153

Сумська область – 468

Тернопільська область – 111

Харківська область – 1 575

Херсонська область – 232

Хмельницька область – 132

Черкаська область – 122

Чернівецька область – 24

Чернігівська область – 699

Скільки українців вакцинували від початку року

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинували 1 032 038 людей. З них першу дозу препарату отримали 1 032 036 людей.

Натомість повністю імунізовані та отримали 2 дози препарату 129 482 мешканці країни.

Загалом в Україні використали 1 161 518 доз вакцини проти коронавірусу.

Станом на 1 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 615 238 людей.