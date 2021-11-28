Скільки українців вакцинували за добу і якими препаратами
Джерело:МОЗ
В Україні 27 листопада 139 476 людей вакцинували проти COVID-19. Загалом кількість усіх вакцинованих наших громадян наближається до 11 мільйонів.
Добова статистика вакцинації
Так, за добу одну дозу вакцини отримали 43 353 людини. Повністю імунізовані – 96 123 людини, це означає, що вони повністю пройшли курс імунізації.
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Щеплення проводилось 858 мобільними бригадами з імунізації, 3 138 пунктами щеплення та 493 центрами вакцинації населення.
Використовували такі препарати:
- Pfizer (Comirnaty) – 59 937 щеплень,
- Sinovac (CoronaVac) – 51 146,
- AstraZeneca – 17 867,
- Moderna – 10 526.
Загальна картина вакцинацій
Від початку вакцинальної кампанії, яка почалася з 24 лютого, щепили 13 289 463 людини, з них:
- отримали одну дозу – 13 289 461 людина;
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 904 799 людей.
Загалом провели 24 194 260 щеплень.
Чи встигаємо за планом
Водночас згідно з Національним планом вакцинації проти коронавірусу, з травня 2021 року в Україні мали б робити щонайменше по 5,6 мільйона щеплень щомісяця.
Для цього щодня потрібно було вакцинувати приблизно 182 тисячі людей. Однак таких темпів досягнути не вдалося.Увага! Європейська комісія опублікувала статистику, згідно з якою смертність від COVID-19 є найвищою у країнах з низьким рівнем вакцинації.