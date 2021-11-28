Скільки українців вакцинували за добу і якими препаратами

В Україні 27 листопада 139 476 людей вакцинували проти COVID-19. Загалом кількість усіх вакцинованих наших громадян наближається до 11 мільйонів.

Добова статистика вакцинації

Так, за добу одну дозу вакцини отримали 43 353 людини. Повністю імунізовані – 96 123 людини, це означає, що вони повністю пройшли курс імунізації.

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Щеплення проводилось 858 мобільними бригадами з імунізації, 3 138 пунктами щеплення та 493 центрами вакцинації населення.

Використовували такі препарати:

Pfizer (Comirnaty) – 59 937 щеплень,

Sinovac (CoronaVac) – 51 146,

AstraZeneca – 17 867,

Moderna – 10 526.

Загальна картина вакцинацій

Від початку вакцинальної кампанії, яка почалася з 24 лютого, щепили 13 289 463 людини, з них:

отримали одну дозу – 13 289 461 людина;

повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 904 799 людей.

Загалом провели 24 194 260 щеплень.

Чи встигаємо за планом

Водночас згідно з Національним планом вакцинації проти коронавірусу, з травня 2021 року в Україні мали б робити щонайменше по 5,6 мільйона щеплень щомісяця.

Для цього щодня потрібно було вакцинувати приблизно 182 тисячі людей. Однак таких темпів досягнути не вдалося.