Натомість повністю імунізувались, отримавши другу дозу вакцини, 19 075 людей. Щеплення виконувалось 516 мобільними бригадами та у 616 пунктах щеплення.
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Впродовж 9 червня українців вакцинували такими препаратами:
- Covishield (AstraZeneca) – 370,
- Coronavac – 22 618,
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 164 92,
- AstraZeneca – 820.
Загальні темпи вакцинації в Україні
Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинували 1 364 568 українців. 1 364 566 з них отримали першу дозу вакцини. Натомість повністю імунізовані та отримали 2 дози препарату – 180 453 людини.
Загалом в Україні провели 1 545 019 щеплень.
Які вакцини використали
- Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 083,
- Щеплено вакциною Coronavac – 282 357,
- Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 242 194,
- Щеплено вакциною AstraZeneca – 352 544,
- Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.
Станом на 10 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 666 470 людей.