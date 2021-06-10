Натомість повністю імунізувались, отримавши другу дозу вакцини, 19 075 людей. Щеплення виконувалось 516 мобільними бригадами та у 616 пунктах щеплення.

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Впродовж 9 червня українців вакцинували такими препаратами:

Covishield (AstraZeneca) – 370,

Coronavac – 22 618,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 164 92,

AstraZeneca – 820.

Загальні темпи вакцинації в Україні

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинували 1 364 568 українців. 1 364 566 з них отримали першу дозу вакцини. Натомість повністю імунізовані та отримали 2 дози препарату – 180 453 людини.

Загалом в Україні провели 1 545 019 щеплень.

Які вакцини використали

Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 083,

Щеплено вакциною Coronavac – 282 357,

Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 242 194,

Щеплено вакциною AstraZeneca – 352 544,

Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

Станом на 10 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 666 470 людей.

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