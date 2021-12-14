Від початку вакцинальної кампанії, яка стартувала 24 лютого, в Україні проти коронавірусу вакцинували 14 174 401 людину.
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14 174 399 мешканців країни отримали щонайменше першу дозу вакцини. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози 12 544 437 людей. Загалом в країні провели 26 718 836 щеплень (і першою, і другою дозою).
Які вакцини обирали українці
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 986 656,
- Coronavac – 4 649 435,
- AstraZeneca – 1 604 391,
- Moderna – 1 426 052,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Скільки людей вакцинувались за минулу добу
За минулу добу, 13 грудня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 129 742 людини. Першу дозу отримали 42 956 людей, а решта 86 786 – другу.
Щеплення проводилось 820 мобільними бригадами з імунізації, у 3 333 пунктах щеплення та у 462 центрах вакцинації населення.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу
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