Натомість 21 957 людей отримали завершальну, тобто другу дозу COVID-вакцини. Щеплення виконувалось 448 мобільними бригадами й 755 пунктами щеплення.

До теми 5 речей, які можуть захистити нас від COVID-19

Впродовж 14 червня українців вакцинували такими препаратами:

Covishield (AstraZeneca) – 230,

Coronavac – 14 171,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 16 058,

AstraZeneca – 19 598.

Загальні темпи вакцинації в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинували 1 768 556 людей. З них 1 507 801 людина отримала першу дозу препарату.

Натомість 260 755 українців вже закінчили імунізацію, отримавши 2 дози COVID-вакцини.

Загалом в Україні провели 1 768 556 щеплень.

Які вакцини використали

Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 105,

Щеплено вакциною Coronavac – 367 673,

Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 298 247,

Щеплено вакциною AstraZeneca – 354 388,

Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

Станом на 15 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 692 404 людини.

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