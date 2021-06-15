Скільки українців вакцинувались від COVID-19 за добу

За минулу добу, 14 червня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 50 057 людей. 28 100 з них отримали першу дозу препарату.
Натомість 21 957 людей отримали завершальну, тобто другу дозу COVID-вакцини. Щеплення виконувалось 448 мобільними бригадами й 755 пунктами щеплення.
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Впродовж 14 червня українців вакцинували такими препаратами:
- Covishield (AstraZeneca) – 230,
- Coronavac – 14 171,
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 16 058,
- AstraZeneca – 19 598.
Загальні темпи вакцинації в Україні
Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинували 1 768 556 людей. З них 1 507 801 людина отримала першу дозу препарату.
Натомість 260 755 українців вже закінчили імунізацію, отримавши 2 дози COVID-вакцини.
Загалом в Україні провели 1 768 556 щеплень.
Які вакцини використали
- Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 105,
- Щеплено вакциною Coronavac – 367 673,
- Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 298 247,
- Щеплено вакциною AstraZeneca – 354 388,
- Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.
Станом на 15 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 692 404 людини.Не можете обрати зручний антисептик? Спробуйте серветки Smile Sterill Bio. Вони внесені до Державного реєстру дезінфікуючих засобів та ефективно знищують мікроби і віруси.