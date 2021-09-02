Скільки українців вірить, що їх чіпують під час вакцинації: опитування

Українців вирішили запитати, яку з точок зору щодо вакцинації вони поділяють. Так, з-поміж іншого, є й люди, які вважають, що замість вакцини вводять невідомі речовини чи пристрої.

Роблять це для того, мовляв, щоб нібито контролювати їхню свідомість та поведінку. Таких людей в Україні є 5,7%. Найбільше – у східних регіонах України. Про це свідчать дані новго опитування.

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У серпні 2021 року кожен десятий опитаний в Україні – 10,2% – поділяв версію про те, що вакцинацію від COVID-19 ініціювали міжнародні корпорації задля власного збагачення і жодного впливу на поширення хвороби вона не має. Різниці у відповідях між регіонами України майже не має.

Крім того, 15,1% завили, що вакцинація несе ризики для здоров'я більші, ніж сама хвороба.

Результати опитування / Скриншот

Інше ставлення до вакцинації

Водночас 43,4% опитаних заявили, що вакцинація допоможе подолати пандемію, проте кожен має вирішувати сам за себе – вакцинуватися чи ні.

А 10,2% вважають, що вакцинація – єдиний засіб подолання пандемії, тому має бути обов'язковою для всіх громадян.

Що відомо про опитування

Опитування громадської думки провели з 1 по 12 серпня 2021 року в Інституті соціальної та політичної психології НАПН України, спільно з Асоціацією політичних психологів України.

Вибірка репрезентує доросле населення України віком від 18 років і старше.

Опитування проводилося методом інтерв'ювання. Похибка вибірки становить 3,2%.

Опитали 1 200 респондентів у всіх регіонах України за винятком окупованого півострова Крим і захоплених сепаратистами окремих районів Донецької та Луганської областей.

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Темпи вакцинації в Україні

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 1 вересня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 119 022 людини. 38 353 з них отримали першу дозу вакцини. А ось другу, тобто завершальну ін'єкцію, отримали 80 669 людей.

Від початку вакцинальної кампанії проти COVID-19 щеплено 5 452 125 мешканців країни. 5 452 123 людини отримали першу дозу вакцини, а ось повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 906 070 людей (із них двоє отримали одну першу дозу за кордоном).

Загалом і першою, і другою дозою в Україні провели 9 358 193 щеплень проти коронавірусу.