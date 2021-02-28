Від початку кампанії вакцинації проти коронавірусу в Україні щеплення отримала 3 141 людина. Кожній з них ввели по 1 дозі препарату.

За минулу добу, 27 лютого, щеплення отримало 90 людей. Найбільше громадян вакцинувалося у Донецькій області.

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Вакцинація проти COVID-19 в регіонах України за минулу добу:

50 щеплень отримали мешканці Донецької області,

20 щеплень людей вакцинувалося у Луганській області,

Ще 20 громадян отримали щеплення у Херсонській облаті.

Натомість за весь період вакцинальної кампанії в Україні лідером є Черкаська область. Загалом там вакцинувалося вже 270 людей.

Нагадаємо, що нині в країні проходить перший етап вакцинації проти коронавірусу. В першу чергу вакцинують медиків, які працюють з хворими на коронавірус.

Що відомо про вакцину, якою нині вакцинують українців: коротко

Джерело: Serum Institute of India

Вакцину Covishield розробили вчені з Оксфордського університету разом з компанією AstraZeneca. Виробництвом займається Інститут сироватки Індії (Serum Institute of India), найбільший у світі виробник вакцин.

Індія вже давно є центром виробництва вакцин – країна виробляє 60% вакцин у світі.

Міжнародні клінічні випробування вакцини Oxford-AstraZeneca показали ефективність вакцини на 90% у випадку, якщо людям вводили половину, а потім повну дозу вакцини. ефективність проти важких випадків хвороби становить близько 100%.

Covishield створена з ослабленою версії вірусу застуди (відомого як аденовірус) від шимпанзе. Він був змінений, щоб більше бути схожим на коронавірус, хоча і не може викликати хворобу.

Вакцина стимулює імунну систему виробляти антитіла і налаштовує її для атаки коронавірусного збудника у випадку інфікування SARS-CoV-2.

Перші щеплення проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 каналу