Скільки українців встигли вакцинуватися проти коронавірусу
Від початку кампанії вакцинації проти коронавірусу в Україні щеплення отримала 3 141 людина. Кожній з них ввели по 1 дозі препарату.
Джерело:Коронавірус_інфо
За минулу добу, 27 лютого, щеплення отримало 90 людей. Найбільше громадян вакцинувалося у Донецькій області.
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Вакцинація проти COVID-19 в регіонах України за минулу добу:
- 50 щеплень отримали мешканці Донецької області,
- 20 щеплень людей вакцинувалося у Луганській області,
- Ще 20 громадян отримали щеплення у Херсонській облаті.
Натомість за весь період вакцинальної кампанії в Україні лідером є Черкаська область. Загалом там вакцинувалося вже 270 людей.
Нагадаємо, що нині в країні проходить перший етап вакцинації проти коронавірусу. В першу чергу вакцинують медиків, які працюють з хворими на коронавірус.
Що відомо про вакцину, якою нині вакцинують українців: коротко
Джерело: Serum Institute of India
- Вакцину Covishield розробили вчені з Оксфордського університету разом з компанією AstraZeneca. Виробництвом займається Інститут сироватки Індії (Serum Institute of India), найбільший у світі виробник вакцин.
- Індія вже давно є центром виробництва вакцин – країна виробляє 60% вакцин у світі.
- Міжнародні клінічні випробування вакцини Oxford-AstraZeneca показали ефективність вакцини на 90% у випадку, якщо людям вводили половину, а потім повну дозу вакцини. ефективність проти важких випадків хвороби становить близько 100%.
- Covishield створена з ослабленою версії вірусу застуди (відомого як аденовірус) від шимпанзе. Він був змінений, щоб більше бути схожим на коронавірус, хоча і не може викликати хворобу.
- Вакцина стимулює імунну систему виробляти антитіла і налаштовує її для атаки коронавірусного збудника у випадку інфікування SARS-CoV-2.
Перші щеплення проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 каналу
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