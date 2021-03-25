Скільки українців вважають COVID-19 штучно створеним вірусом

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Джерело:

Рейтинг

Більшість українців вважають коронавірусу SARS-CoV-2 штучноствореним. Серед цих людей більшість вважає, що його розробили з метою зменшення кількості населення.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, яке провело Соціологічна група "Рейтинг". Дослідження проводилося 18 – 19 березня.

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Що думають українці про походження коронавірусу

  • 71% вважають, що коронавірус – це штучно створений вірус;
  • 19% – виник природним шляхом.

Серед тих, хто вважає вірус штучно створеним, відносна більшість вважає:

  • 40% – з метою зменшення кількості населення;
  • 31% – в результаті наукового експерименту;
  • 27% – як бактеріологічну зброю (27%);
  • 17% – з метою створення економічної кризи;
  • 16% – з метою заробітку на вакцині;
  • 12% – задля контролю над людьми.

Що відомо про походження коронавірусу

Інформація: Bloomberg

  • Наукова спільнота зійшлася на думці, що вірус має природне походження.
  • Ймовірно, вірус передався в Китаї від кажанів до людини.
  • Точне місце передачі науковці ще не встановили.
  • На їхню думку, пряме попадання COVID-19 від кажанів на ринок морепродуктів в Ухані малоймовірне. Ймовірно, був ще проміжний переносник вірусу.
  • У поширенні вірусу могли зіграти свою роль вівери – невеликі хижі ссавці, поширені у тропіках і субтропіках Азії та Африки. Ці види, ймовірно, зіткнулися на тваринних ринках.