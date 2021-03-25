Скільки українців вважають COVID-19 штучно створеним вірусом

Більшість українців вважають коронавірусу SARS-CoV-2 штучноствореним. Серед цих людей більшість вважає, що його розробили з метою зменшення кількості населення.
Про це свідчать результати соціологічного опитування, яке провело Соціологічна група "Рейтинг". Дослідження проводилося 18 – 19 березня.
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Що думають українці про походження коронавірусу
- 71% вважають, що коронавірус – це штучно створений вірус;
- 19% – виник природним шляхом.
Серед тих, хто вважає вірус штучно створеним, відносна більшість вважає:
- 40% – з метою зменшення кількості населення;
- 31% – в результаті наукового експерименту;
- 27% – як бактеріологічну зброю (27%);
- 17% – з метою створення економічної кризи;
- 16% – з метою заробітку на вакцині;
- 12% – задля контролю над людьми.
Що відомо про походження коронавірусу
Інформація: Bloomberg
- Наукова спільнота зійшлася на думці, що вірус має природне походження.
- Ймовірно, вірус передався в Китаї від кажанів до людини.
- Точне місце передачі науковці ще не встановили.
- На їхню думку, пряме попадання COVID-19 від кажанів на ринок морепродуктів в Ухані малоймовірне. Ймовірно, був ще проміжний переносник вірусу.
- У поширенні вірусу могли зіграти свою роль вівери – невеликі хижі ссавці, поширені у тропіках і субтропіках Азії та Африки. Ці види, ймовірно, зіткнулися на тваринних ринках.