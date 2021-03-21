Від початку вакцинальної кампанії в Україні станом на 21 березня щеплення проти коронавірусу отримали 108 310 людей. За минулу добу вакцинували 3 968 мешканців країни.

108 309 людям ввели першу дозу препарату Covishield (AstraZeneca). Так, поки що лише одна людина отримала дві дози вакцини.

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3 968 людей щеплено проти COVID-19 за добу 20 березня 2021 року в Україні. 108 310 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 108 309 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа,

– йдеться у повідомленні.

Щеплення проводилось 134 мобільними бригадами з імунізації.

Щеплення проти COVID-19 в регіонах за останню добу:

Вінницька область – 40 щеплень;

Волинська область – 100 щеплень;

Дніпропетровська область – 260 щеплень;

Донецька область – 140 щеплень;

Житомирська область – 100 щеплень;

Закарпатська область – 90 щеплень;

Запорізька область – 60 щеплень;

Івано-Франківська область – 228 щеплень;

Київська область – 550 щеплень;

Кіровоградська область – 50 щеплень;

Луганська область – 150 щеплень;

Львівська область – 150 щеплень;

Київ – 270 щеплень;

Миколаївська область – 120 щеплень;

Одеська область – 30 щеплень;

Полтавська область – 180 щеплень;

Рівненська область – 160 щеплень;

Сумська область – 130 щеплень;

Тернопільська область – 120 щеплень;

Харківська область – 210 щеплень;

Херсонська область – 250 щеплень;

Хмельницька область – 160 щеплень;

Чернівецька область – 60 щеплень;

Чернігівська область – 110 щеплень;

Черкаська область – 250 щеплень.

Станом на 20 березня 2021 року до листа очікування вакцинації проти коронавірусу записались 305 281 людина.



Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу