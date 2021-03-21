Скільки українців вже вакцинували проти COVID-19

Від початку вакцинальної кампанії в Україні станом на 21 березня щеплення проти коронавірусу отримали 108 310 людей. За минулу добу вакцинували 3 968 мешканців країни.
108 309 людям ввели першу дозу препарату Covishield (AstraZeneca). Так, поки що лише одна людина отримала дві дози вакцини.
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3 968 людей щеплено проти COVID-19 за добу 20 березня 2021 року в Україні. 108 310 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 108 309 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа,
– йдеться у повідомленні.
Щеплення проводилось 134 мобільними бригадами з імунізації.
Щеплення проти COVID-19 в регіонах за останню добу:
- Вінницька область – 40 щеплень;
- Волинська область – 100 щеплень;
- Дніпропетровська область – 260 щеплень;
- Донецька область – 140 щеплень;
- Житомирська область – 100 щеплень;
- Закарпатська область – 90 щеплень;
- Запорізька область – 60 щеплень;
- Івано-Франківська область – 228 щеплень;
- Київська область – 550 щеплень;
- Кіровоградська область – 50 щеплень;
- Луганська область – 150 щеплень;
- Львівська область – 150 щеплень;
- Київ – 270 щеплень;
- Миколаївська область – 120 щеплень;
- Одеська область – 30 щеплень;
- Полтавська область – 180 щеплень;
- Рівненська область – 160 щеплень;
- Сумська область – 130 щеплень;
- Тернопільська область – 120 щеплень;
- Харківська область – 210 щеплень;
- Херсонська область – 250 щеплень;
- Хмельницька область – 160 щеплень;
- Чернівецька область – 60 щеплень;
- Чернігівська область – 110 щеплень;
- Черкаська область – 250 щеплень.
Станом на 20 березня 2021 року до листа очікування вакцинації проти коронавірусу записались 305 281 людина.
Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу