Скільки українців вже вакцинували проти COVID-19

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Джерело:

МОЗ України

Від початку вакцинальної кампанії в Україні станом на 21 березня щеплення проти коронавірусу отримали 108 310 людей. За минулу добу вакцинували 3 968 мешканців країни.

108 309 людям ввели першу дозу препарату Covishield (AstraZeneca). Так, поки що лише одна людина отримала дві дози вакцини.

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3 968 людей щеплено проти COVID-19 за добу 20 березня 2021 року в Україні. 108 310 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 108 309 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа,
– йдеться у повідомленні.

Щеплення проводилось 134 мобільними бригадами з імунізації.

Щеплення проти COVID-19 в регіонах за останню добу:

  • Вінницька область – 40 щеплень;
  • Волинська область – 100 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 260 щеплень;
  • Донецька область – 140 щеплень;
  • Житомирська область – 100 щеплень;
  • Закарпатська область – 90 щеплень;
  • Запорізька область – 60 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 228 щеплень;
  • Київська область – 550 щеплень;
  • Кіровоградська область – 50 щеплень;
  • Луганська область – 150 щеплень;
  • Львівська область – 150 щеплень;
  • Київ – 270 щеплень;
  • Миколаївська область – 120 щеплень;
  • Одеська область – 30 щеплень;
  • Полтавська область – 180 щеплень;
  • Рівненська область – 160 щеплень;
  • Сумська область – 130 щеплень;
  • Тернопільська область – 120 щеплень;
  • Харківська область – 210 щеплень;
  • Херсонська область – 250 щеплень;
  • Хмельницька область – 160 щеплень;
  • Чернівецька область – 60 щеплень;
  • Чернігівська область – 110 щеплень;
  • Черкаська область – 250 щеплень.
Станом на 20 березня 2021 року до листа очікування вакцинації проти коронавірусу записались 305 281 людина.
Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу