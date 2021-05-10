Наразі кількість охочих вакцинуватися досягла майже 600 тисяч людей. Тоді як ще у березні зробити щеплення хотіли 240 тисяч громадян.

Актуально В Україну прибула ще одна партія вакцини Sinovac

Як відбувається вакцинація в Україні

Раніше уряд підготував "дорожню карту" вакцинації, яка складається з 5 етапів. Її мета – охоплення щонайменше 50% населення до кінця 2022 року.

Наразі в Україні першочергово вакцинують найбільш уразливі групи населення. Серед них:

медики і працівники закладів охорони здоров'я;

мешканці та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів;

учасники Операції Об'єднаних сил на Сході України;

соціальні працівники та священнослужителі;

олімпійці та паралімпійці, які представлятимуть Україну на змаганнях в Токіо у 2021 році;

освітяни, які залучені до проведення ЗНО;

співробітники патрульної поліції, ДСНС та прикордонники;

люди віком від 65 років.

Важливо Колективи з 50 людей можуть записатись на вакцинацію, – Ляшко

У МОЗ нагадали, що пріоритет надається людям найбільш похилого віку та людям, які мають неінфекційні хронічні захворювання (зокрема, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хвороби органів дихання та нирок).



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Як записатися на вакцинацію

Записатися на вакцинацію можна кількома способами:

через додаток чи портал "Дія";

через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я.

Як зареєструватися на вакцинацію через "Дію"

Зареєструйтеся чи авторизуйтеся у кабінеті громадянина на diia.gov.ua. У розділі послуги виберіть "Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19". Вкажіть, чим ви займаєтесь, та виберіть місто, у якому будете вакцинуватися. Після підтвердження запису стежте за сповіщеннями у "Дії". Система повідомить вас, коли відкриється запис на щеплення.

Цікаво! За 7 травня в Україні проти COVID-19 вакцинували 4 843 осіб. Загалом від початку кампанії з вакцинації зробили 863 085 щеплень.