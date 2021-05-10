Наразі кількість охочих вакцинуватися досягла майже 600 тисяч людей. Тоді як ще у березні зробити щеплення хотіли 240 тисяч громадян.
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Як відбувається вакцинація в Україні
Раніше уряд підготував "дорожню карту" вакцинації, яка складається з 5 етапів. Її мета – охоплення щонайменше 50% населення до кінця 2022 року.
Наразі в Україні першочергово вакцинують найбільш уразливі групи населення. Серед них:
- медики і працівники закладів охорони здоров'я;
- мешканці та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів;
- учасники Операції Об'єднаних сил на Сході України;
- соціальні працівники та священнослужителі;
- олімпійці та паралімпійці, які представлятимуть Україну на змаганнях в Токіо у 2021 році;
- освітяни, які залучені до проведення ЗНО;
- співробітники патрульної поліції, ДСНС та прикордонники;
- люди віком від 65 років.
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У МОЗ нагадали, що пріоритет надається людям найбільш похилого віку та людям, які мають неінфекційні хронічні захворювання (зокрема, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хвороби органів дихання та нирок).
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Як записатися на вакцинацію
Записатися на вакцинацію можна кількома способами:
- через додаток чи портал "Дія";
- через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я.
Як зареєструватися на вакцинацію через "Дію"
- Зареєструйтеся чи авторизуйтеся у кабінеті громадянина на diia.gov.ua.
- У розділі послуги виберіть "Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19".
- Вкажіть, чим ви займаєтесь, та виберіть місто, у якому будете вакцинуватися.
- Після підтвердження запису стежте за сповіщеннями у "Дії". Система повідомить вас, коли відкриється запис на щеплення.